Имею большой опыт работы в Продажах:
скрипты, воронки, мотивация,
обучение, технология, автоматизация, все от "А" до "Я".
Составляю программу лояльности, перевожу работу в цифры для анализа
конверсии каждого действия.
Имею отличный опыт работы в Маркетинге:
SMM (Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб,Фейсбук),
Яндекс директ, Email маркетинг, Анализ целевой аудитории,
Конкурентная разведка, Создание сайтов и лендинга через движки,
Автоматическая воронка продаж.
Имею отличный опыт работы Аналитика проектировщика в Интернет проектах:
полностью веду проект от начала до конца его разработки, составление ТЗ проекта,
прототипирование, корректировка дизайна, корректировка верстки,
корректировка программирования, заточка под продажи, внедрение CRM,
тестирование.
Умею "Продавать" и легко находить контакт с людьми. Креативно подхожу к
новым проектам. Легко работаю в режиме многозадачности и всегда стремлюсь к
профессиональному развитию.
Общий стаж работы 10 лет.