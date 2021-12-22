Имею большой опыт работы в Продажах:

скрипты, воронки, мотивация,

обучение, технология, автоматизация, все от "А" до "Я".

Составляю программу лояльности, перевожу работу в цифры для анализа

конверсии каждого действия.

Имею отличный опыт работы в Маркетинге:

SMM (Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб,Фейсбук),

Яндекс директ, Email маркетинг, Анализ целевой аудитории,

Конкурентная разведка, Создание сайтов и лендинга через движки,

Автоматическая воронка продаж.

Имею отличный опыт работы Аналитика проектировщика в Интернет проектах:

полностью веду проект от начала до конца его разработки, составление ТЗ проекта,

прототипирование, корректировка дизайна, корректировка верстки,

корректировка программирования, заточка под продажи, внедрение CRM,

тестирование.

Умею "Продавать" и легко находить контакт с людьми. Креативно подхожу к

новым проектам. Легко работаю в режиме многозадачности и всегда стремлюсь к

профессиональному развитию.

Общий стаж работы 10 лет.