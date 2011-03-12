Нужен специалист, для работы на постоянной основе, который сможет комплексно подойти к продвижению нашей страницы (магазин) в инстаграм - настройка и сопровождение рекламных компаний, быстрое и качественное продвижение без ботов и накруток, таргетинг. Повысить посещаемость, ...
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем специалиста по HTML-верстке. Только Украина. Проект - верстка электронных писем по предоставленным нами дизайнам. Объем работ: нужно сделать несколько заготовок для писем, 5-10. Главные требования - сверстанное письмо должно корректно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Провидение рекламной компании в социальных сетях.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо быстрое и качественное написание уникальных статей, описаний, комментариев и т.д. для сайта www.alba-soboni.com.uaЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать креативный дизайн каталога товаров для выставки. Идея, верстка. Предварительно, товары можно посмотреть на www.alba-soboni.com.ua. Местонахождения разработчика — г. Харьков (желательно).Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать креативный дизайн каталога товаров для выставки. Предварительно товары можно посмотреть на www.alba-soboni.com.ua. Местонахождения разработчика - г. Харьков (желательно).Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание корпоративных групп сайта интернет магазина http://www.alba-soboni.com.ua/ru/ в социальных сетях вконтакте, одноклассниках, фейсбук.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Оформить корпоративные страницы групп сайта интернет магазина http://www.alba-soboni.com.ua/ru/, вконтакте, фейсбуке и одноклассниках.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужны статьи о сумках для www.alba-soboni.net.uaЗавершен13 лет назад
Магазин alba-soboni.net.ua - в ТОП 10 на google.com.ua магазин albasoboni-moscow.ru - в ТОП 10 на yandex.ru (в первую очередь) и на google.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Статьи и новости для интернет магазина производителя сумок и одеждыЗавершен14 лет назад
Создание страниц сайта в социальных сетях facebook, ВКонтакте, и их продвижениеПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка, внесение измененийВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Рисованный флэш банер по типу http://www.la-boutique-des-charms.comБаннеры13 заявокЗакрыт14 лет назад