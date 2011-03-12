albasoboni

Дмитрий albasoboni

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

BaJIJI
53 года
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
6 лет назад
HTML-верстальщик электронных писем
HTML
Благодарю за работу и своевременную оплату. Рад был сотрудничеству.
Спасибо за выполненную работу. Шаблоны хорошие, работа выполнена качественно.
Ответный отзыв
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание уникальных статей, описаний и т.д. для сайта
Написание статей
Интересный проект, тем более что я знаю продукцию , о которой писала, и она мне по душе. Спасибо Дмитрию за интересное задание, была рада сотрудничеству. Надеюсь на его продолжение. ) И желаю удачи Alba Soboni!
Отлично выполнена работа в короткие строки!
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Персональный проект для Lettre
Спасибо за интересные проекты, хорошие условия и быструю оплату! Ответственный заказчик, рекомендую всем.
Статьи замечательные. Уникальность 100%. Все понравилось. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Написание статей для интернет магазина
Написание статей
Спасибо Дмитрию за интересный проект, своевременную оплату и вежливое общение. Хороший заказчик, с которым можно смело сотрудничать!
Наталья, спасибо. Все понравилось. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую Вас всем своим знакомым.
Ответный отзыв