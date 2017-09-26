Молодой и амбициозный автор , готовый писать статьи/тексты практически на любые (в пределах разумного) темы: Спорт, Любовь, Семья, Общество, Образование, Дружба и прочее из повседневной жизни.

Скажу , не лукавя, что необходимо подзаработать. Честность гарантирую, со мной можно связаться любыми удобными вам способами - мобильный телефон, mail.

Совмещаю учебу и работу, но заказы буду выполнять быстро(в срок) и качественно.

Спасибо,что обратили внимание и заинтересовались! Рад сотрудничеству.