albert7001

Переводчик-французский и английский языки. Уровень владения языками-B2 и даже выше.

Добрый вечер:) Меня зовут Альберт!

Уверен, что мое сильное желание и хорошее владение языками поможет мне справиться с данной работой:

-Несмотря на изучение французского языка самостоятельно почти 2 года, я очень хорошо пишу и говорю на нем, также очень хорошо воспринимаю его на слух. Уровень владения языком где-то B2 или выше.

-Ответственен, пунктуален (поэтому задания выполняю своевременно), коммуникабелен, креативен, обязателен.

-Постоянно развиваюсь в профессиональном плане-читаю различную литературу, общаюсь с франко-говорящими людьми, слушаю французскую речь (целенаправленное аудирование, а также французские фильмы и видео), активно пополняю словарный запас и переписываюсь с франкофонами.

-Ваша вакансия прежде всего интересна мне тем, что это для меня замечательная возможность попрактиковаться в профессиональных переводах текстов различной тематики.

Готов к обсуждению условий и нюансов работы по телефону 8-912-470-39-38 (звонок, сообщение в What's App, Viber, Telegram) и по почте [email protected]