Альберт Гарипов albertgaripovalbertgaripov
32 годаРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Предлагаем создание сайта или интернет-магазина на конструкторе от 1 дня.
Множество отраслевых решений.
Интеграция с внешними сервисами и разработки индивидуального модуля.
Индивидуальный дизайн. Домен и хостинг в подарок.
Домен и хостинг в подарок.
Возможна оплата картой, по счету и договору.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- «Стоматология 32 Дент»80 просмотров
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