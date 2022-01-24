Видео вашей мечты...

Свой самый первый видео ролик, а точнее фото ролик я сделала в подарок своей мамулечке на Юбилей 55 лет ещё в 2011 году! (оказывается). Даже не вспомню сейчас в какой именно программе, а точнее в приложении я это делала… Но я точно помню, что просто по порядку вставляла выбранные в хронологическом порядке фотографии или предварительно сделанные коллажи из фотографий, причём фотографий определённое количество только.

В 2013 году я смонтировала на юбилей нашему папочке 2 ролика: от своей старшей родной сестры и от меня, так как я пела папочке саму песню, а ролик шёл фоном по телевизору.

Дальше я монтировала ролики для школы, так как была во-первых, родительским комитетом, во-вторых, у меня всегда была куча идей. Я монтировала ролики игровой формы для конкурсов в классе, презентационные видео ролики, фоновые видео ролики для участия в различных мероприятиях школы, поздравительный ролик на первый маленький юбилей школы детей в 2015 году, а так же на окончание 4-го класса старшему сыну, поздравительные с днём рождения учителям и с днём учителя, рекламный ролик одной юридической компании и так далее (все видео вы можете посмотреть в этой группе в видеозаписях)…

В 2014 году смонтировала поздравительный ролик на день рождение первому учителю своей доченьки.

В 2015 смонтировала рекламный видеоролик (включая фотосъёмку профессионального фотографа) юридической фирме "ТЕРС" , а так же поздравления:

- своей подружке (причём даже в самой подобранной песне поётся, как я искала ей фоновую музыку в сам проект)

- своей нанаечке на 85 лет (хоть и тяжело было уместить 80 лет жизни в 4,5 минуты, но я это сделала)

В 2016 году монтировала поздравительные ролики мамулечке, первой учительнице Самиры, родительнице с класса старшего сына Анастасии, а так же директору одной родительницы Анны (в подарок) уже в более универсальной программе ProShowSlideshow (так я думала на тот момент).

В 2017 году монтировала поздравительный ролик супругу своей сестры, поздравительный ролик на год отношений знакомой, и в этот год я потеряла двух близких мне людей: мою младшую двоюродную сестрёнку и лучшую подружку, для которой я смонтировала прощальный видеоролик в память о нашей с ней дружбе с того момента, как мы в один день стали мамами…

В 2018 году на годовщину своей любимой сестрёнке я тоже смонтировала памятный прощальный видеоролик…

В 2019 году смонтировала видеопоздравление своему племяннику - сыну моей старшей сестры на 18-летие. Сама я была очень довольная созданием этого ролика из фотографий. Да в принципе и гостям вроде очень понравилось.

В 2020 году я сделала поздравительный ролик моей любимой и самой лучшей сестре на 45-летие!, чем собственно и довела её до слёз (доводить до слёз - это я люблю). Все гости конечно восхищались и говорили, что монтаж - это моё, но для меня это было хобби, развлечение - "хоум" видео так сказать…

Потом, работая 10 месяцев в общественной организации ufacity.me, я смонтировала 20 обучающих видеороликов по ОДПУ (общий домовой прибор учёта); 4 видеоотчёта в о проведённых семинарах/отзывы и 2 видео ролика о проверке прям в подвалах домов. И мой руководитель отправил меня на учёбу по "сторителлингу" от Фонда Президентских Грантов Грантов, по которому мы собственно и работали. На этой учёбе я полностью от начала до конца, сначала написала сценарий, потом сняла и смонтировала историю одного небольшого дома, которому мы помогли вернуть денежные средства.

Вот так, начиная с 2011 года я так или иначе каждый год занималась своим любимым делом - монтажём и когда мне было радостно и когда мне было ООООЧень грустно, был всегда рядом! И поэтому когда у общественной организации закончился грант, то больше у меня не встал вопрос: а чем заниматься сейчас и куда идти теперь работать, потому что у меня есть МОЁ ЛЮБИМОЕ НЕЗАМЕНИМОЕ ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ - это ВИДЕОМОНТАЖ!

И знаете, единственное о чём я сейчас жалею, так это об упущенных 10 годах своей жизни - ведь если бы я ещё тогда, в самом начале услышала себя, то сегодня уже была бы самым крутым мастером своего дела во всей Башкирии!

А если серьёзно: НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК и слушайте свои желания, свои интересы, своё сердце и душу