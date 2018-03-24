albina_design

Web-design, UI\UX design
Здравствуйте, меня зовут Альбина, меня интересует работа веб-дизайнера. Я хочу создавать интерфейсы и сайты, которые не только облегчают нам жизнь благодаря удобству в использовании, но и приносят эстетическое удовольствие.
Мои навыки:
- Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
- Знание типографики и основ графического дизайна
- Знание основ usability и UX
- Умею работать с векторной и растровой графикой
- Умею работать с вайрфреймами и кликабельными прототипами (InVision)
- Умею делать адаптивные версии сайтов
- Анализ ЦА, составление портрета клиента
- Отслеживание современных трендов в дизайне
- русский - родной
- украинский - продвинутый
- английский - средний