albina_design

Web-design, UI\UX design

Здравствуйте, меня зовут Альбина, меня интересует работа веб-дизайнера. Я хочу создавать интерфейсы и сайты, которые не только облегчают нам жизнь благодаря удобству в использовании, но и приносят эстетическое удовольствие.

Мои навыки:

Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator

Знание типографики и основ графического дизайна

Знание основ usability и UX

Умею работать с векторной и растровой графикой

Умею работать с вайрфреймами и кликабельными прототипами (InVision)

Умею делать адаптивные версии сайтов

Анализ ЦА, составление портрета клиента

Отслеживание современных трендов в дизайне

Знание языков: