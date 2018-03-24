albina_design

Альбина Казначеева albina_design

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Web-design, UI\UX design

Здравствуйте, меня зовут Альбина, меня интересует работа веб-дизайнера. Я хочу создавать интерфейсы и сайты, которые не только облегчают нам жизнь благодаря удобству в использовании, но и приносят эстетическое удовольствие.

Мои навыки:

  • Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
  • Знание типографики и основ графического дизайна
  • Знание основ usability и UX
  • Умею работать с векторной и растровой графикой
  • Умею работать с вайрфреймами и кликабельными прототипами (InVision)
  • Умею делать адаптивные версии сайтов
  • Анализ ЦА, составление портрета клиента
  • Отслеживание современных трендов в дизайне
Знание языков:

  • русский - родной
  • украинский - продвинутый
  • английский - средний
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/kaznach97ec3d