albina_vet

Комплексное продвижение в Instagram. Все виды услуг от создания контента, полного ведения аккаунтов и до привлечения целевого трафика

БЕЗ НАКРУТОК, БОТОВ и прочей мути.

Гарантия безопасности продвижения.

Нас - целая команда, поэтому мы работаем быстро, слаженно, эффективно.

На связи с заказчиком 24/7.

Несколько отзывов от постоянных клиентов

Кейс: 21000 рублей за 3 недели для начинающего косметолога-эстетиста

11 тысяч живых и активных подписчиков за 3 месяца

Несколько кейсов в аккаунте нашего шефа

Широкий спектр услуг:

ведение аккаунта (создание, обработка и публикация контента, повышение вовлеченности аудитории, проведение конкурсов и т.д.)

привлечение целевого трафика различными методами (подбираем способы индивидуально для каждого клиента. В зависимости от целей и бюджета)

разработка стратегии продвижения

разработка контентной стратегии