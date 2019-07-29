albina_vet

Комплексное продвижение в Instagram. Все виды услуг от создания контента, полного ведения аккаунтов и до привлечения целевого трафика
БЕЗ НАКРУТОК, БОТОВ и прочей мути.
Гарантия безопасности продвижения.
Нас - целая команда, поэтому мы работаем быстро, слаженно, эффективно.
На связи с заказчиком 24/7.
Несколько отзывов от постоянных клиентов
Кейс: 21000 рублей за 3 недели для начинающего косметолога-эстетиста
11 тысяч живых и активных подписчиков за 3 месяца
Несколько кейсов в аккаунте нашего шефа
Широкий спектр услуг:
- ведение аккаунта (создание, обработка и публикация контента, повышение вовлеченности аудитории, проведение конкурсов и т.д.)
- привлечение целевого трафика различными методами (подбираем способы индивидуально для каждого клиента. В зависимости от целей и бюджета)
- разработка стратегии продвижения
- разработка контентной стратегии
- написание контент-плана
- подбор, обработка фото и видео для публикаций
- рекомендации по созданию контента с примерами (что, как, когда фотографировать/снимать)
- оформление шапки аккаунта (креативное описание, эффективное название аккаунта, аватарка, оформление раздела Актуальное (вечные сторис), создание активной мультиссылки)
- создание обложек для раздела Актуальное (Вечные Сторис)
- создание шаблонов для оформления ленты в едином стиле
- написание текстов
- подбор хэштегов и гео-меток
- проведение конкурсов, марафонов, акций
- настройка рассылки в директе
- настройка воронки продаж
- аудит аккаунта (выявление ошибок и рекомендации по их устранению)
- настройка таргетированной рекламы
- создание простых видео-роликов для ленты и Сторис
- консультация специалиста
- возможен кросс-постинг контента в другие социальные сети
- и др. услуги
Действие аккаунта приостановлено!