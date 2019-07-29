albina_vet

Альбина albina_vet

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Комплексное продвижение в Instagram. Все виды услуг от создания контента, полного ведения аккаунтов и до привлечения целевого трафика

БЕЗ НАКРУТОК, БОТОВ и прочей мути.

Гарантия безопасности продвижения.

Нас - целая команда, поэтому мы работаем быстро, слаженно, эффективно.

На связи с заказчиком 24/7.

Несколько отзывов от постоянных клиентов

Кейс: 21000 рублей за 3 недели для начинающего косметолога-эстетиста

11 тысяч живых и активных подписчиков за 3 месяца 

Несколько кейсов в аккаунте нашего шефа

Широкий спектр услуг:

  • ведение аккаунта (создание, обработка и публикация контента, повышение вовлеченности аудитории, проведение конкурсов и т.д.)
  • привлечение целевого трафика различными методами (подбираем способы индивидуально для каждого клиента. В зависимости от целей и бюджета)
  • разработка стратегии продвижения
  • разработка контентной стратегии
  • написание контент-плана
  • подбор, обработка фото и видео для публикаций
  • рекомендации по созданию контента с примерами (что, как, когда фотографировать/снимать)
  • оформление шапки аккаунта (креативное описание, эффективное название аккаунта, аватарка, оформление раздела Актуальное (вечные сторис), создание активной мультиссылки)
  • создание обложек для раздела Актуальное (Вечные Сторис)
  • создание шаблонов для оформления ленты в едином стиле
  • написание текстов
  • подбор хэштегов и гео-меток
  • проведение конкурсов, марафонов, акций
  • настройка рассылки в директе
  • настройка воронки продаж
  • аудит аккаунта (выявление ошибок и рекомендации по их устранению)
  • настройка таргетированной рекламы
  • создание простых видео-роликов для ленты и Сторис
  • консультация специалиста
  • возможен кросс-постинг контента в другие социальные сети
  • и др. услуги