albinkasmm

SMM специалист в Инстаграм

«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!» —⠀Билл Гейтс. Основатель Microsoft.⠀

И он прав! Поговорим о самой популярной сети на сегодняшний день.⠀Instagram – самая мощнейшая бизнес-платформа.⠀Рекламная эффективность в Instagram увеличивается с каждым годом.⠀В Instagram МНОГО ДЕНЕГ. Динамика колоссальная!⠀• на начало 2016 года насчитывалось 7 млн. пользователей;⠀• на начало 2019 года 16 млн.⠀• на сегодняшний день – 25 млн. ⠀И это – ваши потенциальные клиенты! ⠀Меня зовут Альбина. Я SMM специалист и занимаюсь⠀комплексным продвижением ЛЮБОГО бизнеса в Instagram!⠀Моя цель не подписчики, а клиенты!⠀

Что я могу сделать для Вас:⠀•аудит аккаунта;⠀• качественное продвижение аккаунта;• привлечение вашей целевой аудитории;• интересный и стильный контент.⠀Всё это даст вам стабильный поток клиентов!

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