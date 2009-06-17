albukerque

Дополнительная информация

Дипломированный переводчик, стаж 5 лет. Языки - английский, французский, русский, украинский. Выполняю переводы текстов между указанными языками. Предпочтительные предметные области: бизнес, право, художественная литература, медицина, социальные науки, маркетинг, рекламные тексты, экономика/финансы, уголовное право, лицензирование, патенты. Опыт переводов и верстки ГОСТ, ДБН, СанПиН.

Услуги редактора и корректора. Сверка переводов, выполненных силами заказчиков.

Опытный пользователь ПК. Верстка документов.

Опыт, пунктуальность, грамотность.