aldiyarkussainov

Графический дизайнер

Всем привет меня зовут Алдияр, я увлекаюсь дизайном с 2017 года, работа началась так же с 2017 года. Я начал свой путь со стажеровки в AstanaHUB(IT company в Нур-Султане). Далее у меня был легкий "спад" не видел вдохновление, чуть позже начал заниматься digital-маркетингом, создавать листовки, логотипы и т.д. Работал и на образование, даже имел подчиненных 6 человек у себя в команде, работал в компании KazMedia(кто не знает один из главных медийных компании в Казахстане), могу много рассказывать опыт большой 4 года как никак, буду рад открытым предложениям, удачи, надеюсь с работаемся)