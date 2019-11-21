Архитектор, скетч-художник, 3d-художник
Занимаюсь архитектурной визуализацией. Имею уверенные знания в 3d-моделировании (3ds max+Vray, Archicad, ZBrush), работе с растровой графикой (Adobe Pfotoshop) и 2d-черчении и рисовании (AutoCad).
Портфолио
- ЗАГС_интерьер_ ВИД_05311 просмотров
- ЗАГС_интерьер_ ВИД_04377 просмотров
- ЗАГС_интерьер_ ВИД_03427 просмотров
- ЗАГС_интерьер_ ВИД_02319 просмотров
- ЗАГС_интерьер_ ВИД_01347 просмотров
- Добырй грустный воин.848 просмотров
- Летний навес.310 просмотров
- Фитобар.1998 просмотров
- Собор.312 просмотров
- Собор318 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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от $10
#956
3D-графика
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от $20
#1371
Иллюстрации и Рисунки
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от $10
#2351
Логотипы и Знаки
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от $20
#3388
Обработка фотографий
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от $10
#4015