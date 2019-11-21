ale-x-gan

Алексей ale-x-gan

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектор, скетч-художник, 3d-художник

Занимаюсь архитектурной визуализацией. Имею уверенные знания в 3d-моделировании (3ds max+Vray, Archicad, ZBrush), работе с растровой графикой (Adobe Pfotoshop) и 2d-черчении и рисовании (AutoCad). 

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
#956
3D-графика
нет отзывов
от $20
#1371
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
#2351
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
#3388
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
#4015