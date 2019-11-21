Архитектор, скетч-художник, 3d-художник

Занимаюсь архитектурной визуализацией. Имею уверенные знания в 3d-моделировании (3ds max+Vray, Archicad, ZBrush), работе с растровой графикой (Adobe Pfotoshop) и 2d-черчении и рисовании (AutoCad).