ale9x

Алексей Прохоров ale9x

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Путь от мимолетной идеи до воплощения в живую

Являюсь штатным инженером-конструктор, проектирующим фурнитуру для вагонов подвижного состава, а также создаю спальные места в каждом новом вагоне и отдельно взятых проектах МО РФ. Портфолио только по требованию лично, с указанием и разъяснениями каждого элемента.  Являюсь обладатель следующих патентов:

1)  № 102265 - измерительный преобразователь ускорений типа "сопло-заслонка";

2)  № 2522070 - способ соединения деталей с натягом.