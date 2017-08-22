Путь от мимолетной идеи до воплощения в живую

Являюсь штатным инженером-конструктор, проектирующим фурнитуру для вагонов подвижного состава, а также создаю спальные места в каждом новом вагоне и отдельно взятых проектах МО РФ. Портфолио только по требованию лично, с указанием и разъяснениями каждого элемента. Являюсь обладатель следующих патентов:

1) № 102265 - измерительный преобразователь ускорений типа "сопло-заслонка";

2) № 2522070 - способ соединения деталей с натягом.