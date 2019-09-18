Самую последнию версию резюме всегда можете найти на сайте http://hvyr.moikrug.ru/

Программист (PHP + MySQL)

###### Специализация и профессиональные навыки

Род деятельности:

- Программирование программного обеспечение под заказ.

- Разработка систем автоматизации бизнеса (SBA).

- Разработка Обучающих и тестирующих программ.

- Разработка узко специализированных программ.

- Разработка сайтов под заказ.

- Поддержка сайтов разного содержания.

Языки и Технологии:

1. C. (C/C++ 3.11, Builder C++ 5).

2. Pascal (Pascal 7, Delphi 5, 6, 7).

3. HTML (HTML (Кросс-браузерность, W3C), CSS, JavaScript)

4. CGI (PHP 4, 5(ООП), Perl (Теория), Pithon (Теория)).

5. Базы Данных (MySQL. (3-5), Access, DBF);

... Ajax(HiddenFrame, HEAD), xml.

Есть желание совершенствоваться дальше.

Операционные системы: Linux(ASPLinux 11-12, Linux Mandriva), Windows(9x, 2000, NT, XP, ME).

###### Опыт работы

Creative-team (Старший программист)

http://www.c-tm.ru

Ноябрь 2006 — Июль 2007

Разработка CMS системы, верстка, Разработка новых сайтов с использованием автоматического импорта изображений и данных, а также с системами управления in-place с технологией Ajax. Обучение младшего программиста.

За время работы в этой компании я принимал участие в следующих проектах:

1. http://www.wett.ru - Перенос сайта на хостинг заказчика.

2. http://www.peko-tea.ru - Помощь в программировании новому программисту компании (обучение).

3. http://www.beershtrasse.ru/ - Доработка проекта.

4. http://buyshop.ru/ - Верстка

5. http://cashcar.ru/ - Программирование.

6. http://c-tm.ru/ - Программирование.

7. http://www.dinamikatuning.ru/ - Верстка.

8. http://djpack.ru/ - Программирование.

9. http://eldis-holding.ru/ - Доработка проекта.

10. http://nrk-energomash.ru/ - Программирование.

11. http://hops.su/ - Программирование, обновление наполнения.

12. http://japa.ru/ - Доработка проекта.

13. http://omz71.ru/ - Верстка, Программирование.

14. http://otero.ru/ - Программирование.

15. http://pmedia.c-tm.ru/ - Программирование.

16. http://hosting.qoob.ru/ - Верстка, Программирование.

17. http://souztechno.ru/ - Программирование.

18. http://streetjazz.ru/ - Внедрение новостной ленты.

20. http://www.s-nova.ru/ - Верстка.

21. http://unibob.ru/ - Программирование.

22. http://vodkabar.ru/ - Верстка некоторых разделов, доработка функционала и установка форума.

23. http://vremyaest.c-tm.ru/ - Программирование.

Venga IT (Программист - Руководитель отдела)

http://www.venga.ru

Ноябрь 2005 — Июль 2006

Введение порядка в процесс отдачи правок в отдел программирования и верстки. Руководил всеми процессаим связанными с программированием и версткой сайтов. Установка порядка в файловой структуре на общем сервере компании.

За время работы в компании я принимал участие в следующих проектах:

1. http://stiga-garden.ru/ - Управление процессом верстки, программирование.

2. http://v-stroy.ru/ - Верстка программирование.

3. http://snowno.ru/ - Верстка программирование.

4. http://parkpro.ru/ - Верстка программирование.

5. http://neska.ru/ - Верстка программирование.

6. http://www.her2status.ru/ - Верстка.

7. http://www2.audiohirurgiya.ru/ - Верстка в команде верстальщиков (35 макетов)

8. http://iptel.dev.venga.ru/ - Управление процессом разработки.

9. http://astari.ru/ - Верстка программирование управление процессами разработки.

10. http://trimmers.ru/ - Верстка.

11. http://aoyama.ru/ - Управление командой разработчиков (верстальщики программисты), и непосредственное участие в правках по верстке.

12. http://www.mosgorinfo.ru/index.phtml - Правки по верстке.

13. http://www.iiaun.ru/en/ - Правки по верстке.

14. http://mosipoteka.ru/ (старая версия) - Верстка

Центр Политической Конъюнктуры России (ЦПКР) (Программист)

http://www.ancentr.ru

Июнь 2004 — Ноябрь 2005

Управление сайтом компании, разработка сайтов компаниям партнерам, подготовка отчетов в ЦБРФ, Помощь в издании тиражей.

За время работы в компании я принимал участие в следующих проектах:

1. Вестник (закрытая система информирования и общения сотрудников). Доработка функционала.

2. http://oirom.ru/ - Верска, Программирование.

3. http://www.wciom.com/ (старый сайт - рус. версия) - Верстка программирование поддержка.

4. http://www.wciom.ru/ (старый сайт - англ. версия) - Верстка программирование поддержка.

5. http://www.ancentr.ru/ - Доработка функционала, Поддержка сайта.

E-Soft (Верстальщик - помощник программиста)

http://www.e-soft.ru

Март 2003 — Июль 2003

Изучил азы верстки и программирования (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript).

За время работы в компании участвовал в следующих проектах:

1. http://www.mkfinance.ru/ (сарый сайт) - Верстка, программирование.

2. http://www.fabrika-idei.ru/ (для серьезных) - Верстка.

3. http://www.dtfond.ru/ - Младший программист (написание некоторых функциональных деталей).

4. ...

5. http://kolbasoff.ru/ (старая версия) - Программирование.

6. http://www.virtualstandard.ru/(старая версия) - Верстка, Программирование.

7. http://www.gai.ru/(старая версия) - Внесение изменений в верстку.

8. Проект "Дом мажор" - Верстка.

###### Образование

ГОУ СПО Политехнический Колледж №31

2007 — 2008, Автомеханик