Самую последнию версию резюме всегда можете найти на сайте http://hvyr.moikrug.ru/
Программист (PHP + MySQL)
###### Специализация и профессиональные навыки
Род деятельности:
- Программирование программного обеспечение под заказ.
- Разработка систем автоматизации бизнеса (SBA).
- Разработка Обучающих и тестирующих программ.
- Разработка узко специализированных программ.
- Разработка сайтов под заказ.
- Поддержка сайтов разного содержания.
Языки и Технологии:
1. C. (C/C++ 3.11, Builder C++ 5).
2. Pascal (Pascal 7, Delphi 5, 6, 7).
3. HTML (HTML (Кросс-браузерность, W3C), CSS, JavaScript)
4. CGI (PHP 4, 5(ООП), Perl (Теория), Pithon (Теория)).
5. Базы Данных (MySQL. (3-5), Access, DBF);
... Ajax(HiddenFrame, HEAD), xml.
Есть желание совершенствоваться дальше.
Операционные системы: Linux(ASPLinux 11-12, Linux Mandriva), Windows(9x, 2000, NT, XP, ME).
###### Опыт работы
Creative-team (Старший программист)
Ноябрь 2006 — Июль 2007
Разработка CMS системы, верстка, Разработка новых сайтов с использованием автоматического импорта изображений и данных, а также с системами управления in-place с технологией Ajax. Обучение младшего программиста.
За время работы в этой компании я принимал участие в следующих проектах:
1. http://www.wett.ru - Перенос сайта на хостинг заказчика.
2. http://www.peko-tea.ru - Помощь в программировании новому программисту компании (обучение).
3. http://www.beershtrasse.ru/ - Доработка проекта.
4. http://buyshop.ru/ - Верстка
5. http://cashcar.ru/ - Программирование.
6. http://c-tm.ru/ - Программирование.
7. http://www.dinamikatuning.ru/ - Верстка.
8. http://djpack.ru/ - Программирование.
9. http://eldis-holding.ru/ - Доработка проекта.
10. http://nrk-energomash.ru/ - Программирование.
11. http://hops.su/ - Программирование, обновление наполнения.
12. http://japa.ru/ - Доработка проекта.
13. http://omz71.ru/ - Верстка, Программирование.
14. http://otero.ru/ - Программирование.
15. http://pmedia.c-tm.ru/ - Программирование.
16. http://hosting.qoob.ru/ - Верстка, Программирование.
17. http://souztechno.ru/ - Программирование.
18. http://streetjazz.ru/ - Внедрение новостной ленты.
20. http://www.s-nova.ru/ - Верстка.
21. http://unibob.ru/ - Программирование.
22. http://vodkabar.ru/ - Верстка некоторых разделов, доработка функционала и установка форума.
23. http://vremyaest.c-tm.ru/ - Программирование.
Venga IT (Программист - Руководитель отдела)
Ноябрь 2005 — Июль 2006
Введение порядка в процесс отдачи правок в отдел программирования и верстки. Руководил всеми процессаим связанными с программированием и версткой сайтов. Установка порядка в файловой структуре на общем сервере компании.
За время работы в компании я принимал участие в следующих проектах:
1. http://stiga-garden.ru/ - Управление процессом верстки, программирование.
2. http://v-stroy.ru/ - Верстка программирование.
3. http://snowno.ru/ - Верстка программирование.
4. http://parkpro.ru/ - Верстка программирование.
5. http://neska.ru/ - Верстка программирование.
6. http://www.her2status.ru/ - Верстка.
7. http://www2.audiohirurgiya.ru/ - Верстка в команде верстальщиков (35 макетов)
8. http://iptel.dev.venga.ru/ - Управление процессом разработки.
9. http://astari.ru/ - Верстка программирование управление процессами разработки.
10. http://trimmers.ru/ - Верстка.
11. http://aoyama.ru/ - Управление командой разработчиков (верстальщики программисты), и непосредственное участие в правках по верстке.
12. http://www.mosgorinfo.ru/index.phtml - Правки по верстке.
13. http://www.iiaun.ru/en/ - Правки по верстке.
14. http://mosipoteka.ru/ (старая версия) - Верстка
Центр Политической Конъюнктуры России (ЦПКР) (Программист)
Июнь 2004 — Ноябрь 2005
Управление сайтом компании, разработка сайтов компаниям партнерам, подготовка отчетов в ЦБРФ, Помощь в издании тиражей.
За время работы в компании я принимал участие в следующих проектах:
1. Вестник (закрытая система информирования и общения сотрудников). Доработка функционала.
2. http://oirom.ru/ - Верска, Программирование.
3. http://www.wciom.com/ (старый сайт - рус. версия) - Верстка программирование поддержка.
4. http://www.wciom.ru/ (старый сайт - англ. версия) - Верстка программирование поддержка.
5. http://www.ancentr.ru/ - Доработка функционала, Поддержка сайта.
E-Soft (Верстальщик - помощник программиста)
Март 2003 — Июль 2003
Изучил азы верстки и программирования (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript).
За время работы в компании участвовал в следующих проектах:
1. http://www.mkfinance.ru/ (сарый сайт) - Верстка, программирование.
2. http://www.fabrika-idei.ru/ (для серьезных) - Верстка.
3. http://www.dtfond.ru/ - Младший программист (написание некоторых функциональных деталей).
4. ...
5. http://kolbasoff.ru/ (старая версия) - Программирование.
6. http://www.virtualstandard.ru/(старая версия) - Верстка, Программирование.
7. http://www.gai.ru/(старая версия) - Внесение изменений в верстку.
8. Проект "Дом мажор" - Верстка.
###### Образование
ГОУ СПО Политехнический Колледж №31
2007 — 2008, Автомеханик
- Дорожно-транспортный Фонд215 просмотров
- МК Финанс190 просмотров
- ОИРОМ209 просмотров
- АОЯМА - Дилер ООО "Honda Motor Rus"214 просмотров
- НЕСКА - Дистрибьютор Swedish Match272 просмотра
- PARKPRO - минитрактора STIGA PARK PRO222 просмотра
- SNOWNO - Продажа снегоуборочных машин194 просмотра
- ВнешСтройХим198 просмотров
- STIGA GARDEN - Садовое оборудование258 просмотров
- Время Есть - пивной ресторанчик211 просмотров
- UNIBOB - Упаковочной продукция243 просмотра
- Официальный сайт шоу-балета Street Jazz391 просмотр