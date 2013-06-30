alecsandr_m

SEO, продвижение сайтов, оптимизация сайтов, SEO аудит, SEO консультации.

Высококвалифицированный специалист, 20 лет в продвижении…

Нет, здесь не будет такого текста. Здесь будет написана исключительно правда.

Добрый день, меня зовут Александр.

SEO занимаюсь больше 10 лет. Продвижение сайтов это и моя работа и мое хобби. Это работа которой я болею и дорожу. В свою работу вкладываю частичку себя.

Работаю по принципу “Высшая степень уважения к клиенту — сделать свою работу как следует, а не как он хочет”.

На связи 6 дней в неделю с 9:00 до 19:00.

За 10 лет успел поработать с разного рода тематиками. От небольших сайтов на 10 страниц до интернет магазинов на 5 000 000 товаров.

Прекрасно работаю в команде с программистами, менеджерами, копирайтерами и заказчиком.

Принимаю оплату на карту Mastercard, на счет ФОП (для заказчиков из Украины), или Яндекс Деньги.

Контакты:

Email: [email protected]

Мой сайт: https://bearded.agency

Телеграм: https://t.me/bearded.agency