alecsandr_m

Уважаемые фрилансеры, необходимо перенести сайт с самописной CMS на Wordpress. Необходимо перенести только дизайн. Необходима качественная работа! сайт: http://alkon-teh.com/ От вас необходимо: 1. Как можно точнее указать стоимость. 2. ...
Высококвалифицированный специалист, 20 лет в продвижении…
Нет, здесь не будет такого текста. Здесь будет написана исключительно правда.
Добрый день, меня зовут Александр.
SEO занимаюсь больше 10 лет. Продвижение сайтов это и моя работа и мое хобби. Это работа которой я болею и дорожу. В свою работу вкладываю частичку себя.
Работаю по принципу “Высшая степень уважения к клиенту — сделать свою работу как следует, а не как он хочет”.
На связи 6 дней в неделю с 9:00 до 19:00.
За 10 лет успел поработать с разного рода тематиками. От небольших сайтов на 10 страниц до интернет магазинов на 5 000 000 товаров.
Прекрасно работаю в команде с программистами, менеджерами, копирайтерами и заказчиком.
Принимаю оплату на карту Mastercard, на счет ФОП (для заказчиков из Украины), или Яндекс Деньги.
Контакты:
Email: [email protected]
Мой сайт: https://bearded.agency
Телеграм: https://t.me/bearded.agency
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