alecsandr_m

Александр alecsandr_m

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO, продвижение сайтов, оптимизация сайтов, SEO аудит, SEO консультации.

Высококвалифицированный специалист, 20 лет в продвижении…

Нет, здесь не будет такого текста. Здесь будет написана исключительно правда.

Добрый день, меня зовут Александр.

SEO занимаюсь больше 10 лет. Продвижение сайтов это и моя работа и мое хобби. Это работа которой я болею и дорожу. В свою работу вкладываю частичку себя.

Работаю по принципу “Высшая степень уважения к клиенту — сделать свою работу как следует, а не как он хочет”.

На связи 6 дней в неделю с 9:00 до 19:00. 

За 10 лет успел поработать с разного рода тематиками. От небольших сайтов на 10 страниц до интернет магазинов на 5 000 000 товаров.

Прекрасно работаю в команде с программистами, менеджерами, копирайтерами и заказчиком.

Принимаю оплату на карту Mastercard, на счет ФОП (для заказчиков из Украины), или Яндекс Деньги.

Контакты:

Email: [email protected]

Мой сайт: https://bearded.agency

Телеграмhttps://t.me/bearded.agency

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  • Перенос сайта с самописной CMS на Wordpress

    Уважаемые фрилансеры, необходимо перенести сайт с самописной CMS на Wordpress. Необходимо перенести только дизайн. Необходима качественная работа! сайт: http://alkon-teh.com/ От вас необходимо: 1. Как можно точнее указать стоимость. 2. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка Tiny Tiny RSS

    Суть задачи: Установлена Tiny Tiny RSS (самая свежая версия) Все работает, но не обновляет фиды (rss каналы), пробовали настраивать через стандартные настройки - не работает. Нужно настроить обновление через cron задачи. От вас: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать баннер

    Уважаемые фрилансеры, необходимо создать баннер: Форматы gif, png, jpeg, flash Максимальный вес 70Кб Имена файлов Только буквы английского алфавита, цифры, знаки «-», «_», точка Flash-баннеры Для учёта переходов по баннеру ссылку ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Хитрый парсер погоды

    Уважаемые фрилансеры, требуется создать парсер (плагин для сайта, или ifreme) который берет информацию о погоде с одного сайта, прибавляет пару градусов и отображает на другом сайте. В заявке сообщите: 1. Стоимость 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать копию онлайн бронирования

    Уважаемы фрилансеры, есть такая задача. Создать копию плагина (скрипта) под WP, бронирование номеров. Вот примеры: http://azovskoe-kirillovka.ru/bronirovanie http://azovskaya-riviera.com.ua/nomera-i-tseny-v-otele-azovskaya-rivera Кому интересно, кину доступ до демо админки. От вас: адекватная цена и строки.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать WooCommerce Exporter

    Уважаемые фрилансеры, задача такова: есть плагин WooCommerce Exporter при экспорте товаров из Wordpress используя этот плагин, описание товаров и любой русский текст отображается кракозябами. Нужно это исправить. Жду от вас предложения по цене и ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта с самописной CMS на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик! Всегда на связи, качественное ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший исполнитель, сделал все очень быстро и качественно. Хорошо все объясняет и ответственно относиться. Лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Создать баннер
Александр отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата! Рекомендую!
Все очень быстро и качественно. Лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Хитрый парсер погоды
Александр без задержек все оплатил и с ним было приятно общаться. Рекомендую как ответственного работодателя.
Евгений очень хороший исполнитель. Все профессионально, быстро и качественно. Лучшие рекомендации.
Ответный отзыв