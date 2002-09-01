alek-liliya

Переводчик французского

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

09/1997 – 07/2002 Коми государственный педагогический институт, факультет иностранных языков

Учитель французского и немецкого языков

Дополнительное образование:

11/2003 – 03/2004 Закрытое Акционерное Общество «ГИД – ИНТУР»

Гид-переводчик французского языка по Санкт-Петербургу и пригородам

2003 Институт управления и подготовки персонала «Соинформ»

Пользователь ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Сведения о трудовой деятельности:

04/2007 - наст.вр. Переводческо-издательский центр

переводчик-редактор французского языка

Основные обязанности:

перевод технической документации на французский язык;

перевод технической документации с французского языка на русский язык;

редактирование переведенной технической документации

Тематики письменных переводов: авиация, автомобилестроение, машиностроение, судостроение, строительство, военная техника, информационные технологии, металлургия, сельскохозяйственные машины, электроника и радиоэлектроника.

Средняя производительность: 8 стр. (1 стр. - 1800 знаков с пробелами) в день.

05/2004 – 08/2004 Турфирма «Интурист»

гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам

Основная обязанность – экскурсионное обслуживание по Санкт-Петербургу и пригородам

09/2002 – 09/2003 Школа «Лицей «Аристос»

учитель французского языка

Основная обязанность – преподавание французского языка

Владение иностранными языками:

Французский свободно

Немецкий читаю

Навыки работы с Windows

компьютером, программным MS Office

обеспечением: Trados

AutoCad

Участие в крупных Проект по переводу документации для ГСКБ

проектах: «Алмаз-Антей» (Москва)

Проект по переводу документации для ОКБ им. Сухого (Москва)

Краткая формулировка двусторонний письменный и устный перевод

профессиональной (фр.), перевод с листа и в программе Trados,

принадлежности и опыта: опыт технического перевода, ПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные сведения: Опыт работы с французской семьей, живущей в Санкт-Петербурге (помощь в адаптации в России), возможность запросить рекомендации