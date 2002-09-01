alek-liliya

Лилия Александрова alek-liliyaalek-liliya
ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
09/1997 – 07/2002 Коми государственный педагогический институт, факультет иностранных языков
Учитель французского и немецкого языков
Дополнительное образование:
11/2003 – 03/2004 Закрытое Акционерное Общество «ГИД – ИНТУР»
Гид-переводчик французского языка по Санкт-Петербургу и пригородам
2003 Институт управления и подготовки персонала «Соинформ»
Пользователь ПК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Сведения о трудовой деятельности:
04/2007 - наст.вр. Переводческо-издательский центр
переводчик-редактор французского языка
Основные обязанности:
перевод технической документации на французский язык;
перевод технической документации с французского языка на русский язык;
редактирование переведенной технической документации
Тематики письменных переводов: авиация, автомобилестроение, машиностроение, судостроение, строительство, военная техника, информационные технологии, металлургия, сельскохозяйственные машины, электроника и радиоэлектроника.
Средняя производительность: 8 стр. (1 стр. - 1800 знаков с пробелами) в день.
05/2004 – 08/2004 Турфирма «Интурист»
гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам
Основная обязанность – экскурсионное обслуживание по Санкт-Петербургу и пригородам
09/2002 – 09/2003 Школа «Лицей «Аристос»
учитель французского языка
Основная обязанность – преподавание французского языка
Владение иностранными языками:
Французский свободно
Немецкий читаю
Навыки работы с Windows
компьютером, программным MS Office
обеспечением: Trados
AutoCad
Участие в крупных Проект по переводу документации для ГСКБ
проектах: «Алмаз-Антей» (Москва)
Проект по переводу документации для ОКБ им. Сухого (Москва)
Краткая формулировка двусторонний письменный и устный перевод
профессиональной (фр.), перевод с листа и в программе Trados,
принадлежности и опыта: опыт технического перевода, ПК
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные сведения: Опыт работы с французской семьей, живущей в Санкт-Петербурге (помощь в адаптации в России), возможность запросить рекомендации