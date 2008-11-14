Пишу статьи, фельетоны, очерки, рассказы. Темы - любые. Несколько недолюбливаю экономику и технику.

Копирайтинг: любые тексты

Редактирование, рерайт.

Работаю легко, быстро, всегда - творчески, заказчика слышу, критику воспринимаю.

Общий стаж работы в качестве журналиста, копирайтера и редактора - 7 лет.

Образование - МГОПИ, филологический факультет.

E-mail: [email protected], [email protected]