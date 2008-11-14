Александра Циркунова alek-sand-raalek-sand-ra
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Пишу статьи, фельетоны, очерки, рассказы. Темы - любые. Несколько недолюбливаю экономику и технику.
Копирайтинг: любые тексты
Редактирование, рерайт.
Работаю легко, быстро, всегда - творчески, заказчика слышу, критику воспринимаю.
Общий стаж работы в качестве журналиста, копирайтера и редактора - 7 лет.
Образование - МГОПИ, филологический факультет.
E-mail: [email protected], [email protected]
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Портфолио
- Тексты для каталога парфюмерных наборов199 просмотров
- Хорватия&Венеция211 просмотров
- Пикник у завода160 просмотров