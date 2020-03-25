3д модели простые и сложные, красивая визуализация

Вам необходимо создать 3D модель объекта для 3D печати или для последующего создания анимации? Необходимы качественные иллюстрации продукта?Я могу помочь Вам решить эти задачи. Выберу подходящий инструмент для реализации. Предоставлю модель в нужном вам формате, как твердотельном, так и сетчатом.Многолетний опыт создания технических 3D моделей и анимации.

Разработка качественной и профессиональной 3D визуализации интерьера (фотореализм) , по концепту интерьера, разверткам, разрезам, чертежам.Сроки выполнения работ зависят от сложности объекта, стиля, детализации и насыщения объекта интерьерными элементами, разрешения рендеринга (картинок) и других факторов.Заказчик должен представить достаточно подробное описание объекта моделирования: предоставить фото, размеры, эскизы, чертежи, использовать иные формы описания того что требуется создать.