alekmixeev

Кадровое агентство APRIORI - это крупнейшая на рынке рекрутмента компания,

Кадровое агентство APRIORI – это крупнейшая компания, ориентированная на клиентов, имеющая замечательную репутацию на рынке рекрутмента.

APRIORI оказывает фирмам такие услуги, как подбор постоянного и временного персонала, а также вывод персонала из штата.

Кадровое агентство APRIORI работает как в Москве, так и в других регионах: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре.

Работа в агентстве APRIORI выстроена по принципу специализации по отраслям. В нашей компании каждый сотрудник занимается подбором персонала только в одной сфере бизнеса, что имеет результатом доскональное знание рынка труда и гарантирует качественный и быстрый отбор кандидатов.