Вкратце ТЗ: - возможность разбивать опции на группы - связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Здравствуйте. Необходимо разработать закрытый интернет магазин для дилеров. Особенности - сложная фильтрация - интеграция с 1С - расширенная система скидок (накопительные, на сумму заказа, индивидуальные и т.д.) Реализация необходима строго на Битрикс. Тематика - контрольно-измерительные приборы.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ничего не нужно. Напишите пожалуйста цену (либо ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача выполнена на профессиональном уровне и в срок. Спасибо Евгению за качественную работу. Рекомендую.