alekron12

Александр alekron12

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Evgeniy-05
Певцов 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
$500
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин для дилеров на Битрикс
Все отлично. Рекомендую.
Задача выполнена на профессиональном уровне и в срок. Спасибо Евгению за качественную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв