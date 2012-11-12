Здравствуйте. Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart. Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ничего не нужно. Напишите пожалуйста цену (либо ...