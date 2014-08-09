aleks-krantov

Требуется частный специалист по 1С-Битрикс Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix Напишите сколько будет стоить работа. Пример сайта как будет у нас: [url=http://www.michaelzingraf.com/ru/]www.michaelzingraf.com/ru...[/url] Для расчета представляем что дизайн немного сложнее. Функционал такой же. CMS ...