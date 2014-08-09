aleks-krantov

Необходимо смонтировать ролик видео отзыва и вставить красиво кадры товара фоном в некоторые места. По длительности каждый отзыв по разному от 3 до 6 мин. Длительность на сложность не влияет. Объем работ 4 ролика-отзыва.На будущее будет постоянный ...
Александр Крантов aleks-krantovaleks-krantov
- $30Видеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется частный специалист по 1С-Битрикс Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix Напишите сколько будет стоить работа. Пример сайта как будет у нас: [url=http://www.michaelzingraf.com/ru/]www.michaelzingraf.com/ru...[/url] Для расчета представляем что дизайн немного сложнее. Функционал такой же. CMS ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Приветствую, уважаемые специалисты. Необходима помощь в доработке сайта на OpenCart 2.0 Адрес сайта http://shop.nn-wm.ru/ ТЗ правок https://docs.google.com/document/d/1XVlJSDuN7mFlu2Rkpt4r-UDyGKQDMVBWp0wK72uQ_m0/edit?usp=sharing по срокам 3-4 дня. Бюджет 4 000 руб. Оплата на ЯД, Webmoney Оплата по факту сделанной работы. В несколько этапов (по 1500 руб., 1500 и 1000 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $110
Требуется адаптивно сверстать лендинг из PSD Дизайнер отрисовал 4 разрешения: 1. 320 2. 720 3. 1024 4. 1920 Вот дизайн: [url=https://cloud.mail.ru/public/B4BP/ya89ibFfc]https://cloud.mail.ru/public/B4BP/ya89ibFfc[/url] Из особенностей ТЗ: 1. Паралакс эффект на блоке [url=http://joxi.ru/jnAyG03CGvz4mZ]joxi.ru/jnAyG03CGvz4mZ[/url] Фон фиксируется, а текст и цифры справа ползут вниз при скроле. Желтая дорожка ползет вниз от пункта ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется поставить плагин на WP сайт - WooCommerce и настроить его. Вот сам сайт http://vk.cc/4hm9Ub ТЗ: 1. Сверстать страницы: карточка товара, каталог товаров, категория товаров. Дизайн страниц: https://cloud.mail.ru/public/5oeV/b7NVdhdM3 2. Структура магазина: Раздел - подкатегории - товары. необходимо настроить меню слева 3. Настроить фильтр по ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется сверстать и настроить на OpenCart ИМ дверей и мебели. работы необходимо производить на существующем сайте с сохранением каталогов, товаров и ссылок. Вот старый сайт: http://vk.cc/3ZeaA5 Весь дизайн в PSD по слоям и UI Kit. Дизайн и ТЗ тут: [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc&usp=sharing]https://drive.google.com/open?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc[/url] По функционалу: По сути ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $230
Требуется сверстать и настроить на OpenCart ИМ дверей и мебели. Весь дизайн в PSD по слоям и UI Kit. Дизайн тут: https://drive.google.com/folderview?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc&usp=sharing Подробное ТЗ тут: https://drive.google.com/file/d/0B4JJ8ThEaJ-hazJWNC1GMV84ZTQ/view По функционалу настройка интересная будет. По сути у сайта будет ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется внести правки в сайт на простой ИМ на OpenCart Вот сайт для правок: http://goo.gl/Jdm6tV Вот ТЗ правок https://docs.google.com/document/d/1zCxFRdVju-xZlNEaQd9uIFE784yfTo1RypW6-cUPhqc/edit?usp=sharing Бюджет 1500 руб. Срок 1-2 дняСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется сверстать и настроить интернет магазин из PSD. Дизайн почти весь готов. Некоторые страницы необходимо сделать по готовому дизайну. Вот дизайн: https://yadi.sk/d/Fcj0bbabjTB8T ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1g0mU26rLm1mTfQeGYn5QdK1OpLNO_GF-Jd4orLfey20/edit?usp=sharing Фильтры по категориям, слайдеры, корзина, избранное, отзывы, личный кабинет, система лояльности (накопление ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется верстка Лендинга и натяжка на WP, для дальнейшего простого редактирования. Прикрепляю превью и тз. Макет сайта в PSD Сроки до 10 августа, бюджет строго фиксирован 3000 руб. Превью макета и ТЗ https://yadi.sk/d/AJareqO4ZF6bbHTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад