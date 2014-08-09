aleks-krantov

Александр Крантов aleks-krantov

 
31 годРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Смонтировать простые ролики видео отзыва (4 шт)

    $30

    Необходимо смонтировать ролик видео отзыва и вставить красиво кадры товара фоном в некоторые места.  По длительности каждый отзыв по разному от 3 до 6 мин. Длительность на сложность не влияет. Объем работ 4 ролика-отзыва.На будущее будет постоянный ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и натяжка на 1C-Bitrix.

    Требуется частный специалист по 1С-Битрикс Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix  Напишите сколько будет стоить работа. Пример сайта как будет у нас: [url=http://www.michaelzingraf.com/ru/]www.michaelzingraf.com/ru...[/url]  Для расчета представляем что дизайн немного сложнее.  Функционал такой же.  CMS ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Lоработке сайта на OpenCart 2.0

    $65

    Приветствую, уважаемые специалисты. Необходима помощь в доработке сайта на OpenCart 2.0 Адрес сайта http://shop.nn-wm.ru/  ТЗ правок https://docs.google.com/document/d/1XVlJSDuN7mFlu2Rkpt4r-UDyGKQDMVBWp0wK72uQ_m0/edit?usp=sharing по срокам 3-4 дня. Бюджет 4 000 руб. Оплата на ЯД, Webmoney Оплата по факту сделанной работы. В несколько этапов (по 1500 руб., 1500 и 1000 ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $110

    Требуется адаптивно сверстать лендинг из PSD Дизайнер отрисовал 4 разрешения: 1. 320 2. 720 3. 1024 4. 1920 Вот дизайн: [url=https://cloud.mail.ru/public/B4BP/ya89ibFfc]https://cloud.mail.ru/public/B4BP/ya89ibFfc[/url] Из особенностей ТЗ: 1. Паралакс эффект на блоке [url=http://joxi.ru/jnAyG03CGvz4mZ]joxi.ru/jnAyG03CGvz4mZ[/url] Фон фиксируется, а текст и цифры справа ползут вниз при скроле. Желтая дорожка ползет вниз от пункта ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поставить WooCommerce на готовый сайт WP и настроить

    $100

    Требуется поставить плагин на WP сайт -  WooCommerce и настроить его. Вот сам сайт http://vk.cc/4hm9Ub ТЗ: 1. Сверстать страницы: карточка товара, каталог товаров, категория товаров. Дизайн страниц: https://cloud.mail.ru/public/5oeV/b7NVdhdM3 2. Структура магазина: Раздел - подкатегории - товары. необходимо настроить меню слева 3. Настроить фильтр по ...

    WooCommerceКарточки товаров
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка ИМ и настройка OpenCart

    $300

    Требуется сверстать и настроить на OpenCart ИМ дверей и мебели.  работы необходимо производить на существующем сайте с сохранением каталогов, товаров и ссылок. Вот старый сайт:  http://vk.cc/3ZeaA5  Весь дизайн в PSD по слоям и UI Kit.  Дизайн и ТЗ тут: [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc&amp;usp=sharing]https://drive.google.com/open?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc[/url] По функционалу: По сути ...

    OpenCartКарточки товаров
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка ИМ и настройка OpenCart

    $230

    Требуется сверстать и настроить на OpenCart ИМ дверей и мебели. Весь дизайн в PSD по слоям и UI Kit. Дизайн тут: https://drive.google.com/folderview?id=0B4JJ8ThEaJ-hfnFEX2ZHalktRW5Tb2RtdEo5c3laZ0ZDVHctN2drY2VYMUduZGRqNmNNcHc&amp;usp=sharing Подробное ТЗ тут: https://drive.google.com/file/d/0B4JJ8ThEaJ-hazJWNC1GMV84ZTQ/view По функционалу настройка интересная будет. По сути у сайта будет ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать и настроить Интернет магазин (из PSD)

    $300

    Требуется сверстать и настроить интернет магазин из PSD. Дизайн почти весь готов. Некоторые страницы необходимо сделать по готовому дизайну. Вот дизайн: https://yadi.sk/d/Fcj0bbabjTB8T ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1g0mU26rLm1mTfQeGYn5QdK1OpLNO_GF-Jd4orLfey20/edit?usp=sharing Фильтры по категориям, слайдеры, корзина, избранное, отзывы, личный кабинет, система лояльности (накопление ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка Лендинга и натяжка на CMS

    $100

    Требуется верстка Лендинга и натяжка на WP, для дальнейшего простого редактирования. Прикрепляю превью и тз. Макет сайта в PSD Сроки до 10 августа, бюджет строго фиксирован 3000 руб. Превью макета и ТЗ https://yadi.sk/d/AJareqO4ZF6bb

    Верстка лендинга
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад