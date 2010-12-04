Я активис партийной организации "Сильна молодь"

Я являюсь активным членом внепартийной организации "Сильна молодь", также я являюсь одним из организаторов в своём городе всеукраинской организации "Креативна молодь"

Знание языков:

Русский

Українська

и на уровне пользователя Английски.

Более подробную информацию о себе и о своих возможностях предоставлю лично заинтересованным людям.