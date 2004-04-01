aleks_9009

Молодой видео-мейкер

﻿Здравствуйте. Меня зовут Алексей

Я давно занимался монтажем видео, но в какой-то момент я решил, что могу делать это не только для себя и своих знакомых, но и для всех жителей этой планеты)樂

Сейчас я могу на профессиональном уровне сделать вам любой продающий видеоролик, видеорекламу

Занимаюсь этим около трёх лет, обрабатывал людям живые видео и делал рекламу. Работаю оперативно.

Есть желание стремиться только вверх, работаю с чужими работами, как со своими, ответственно отношусь и к работе, и к вашей критике.

Давайте вместе добьемся отличного результата!