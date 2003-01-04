aleks_kl412

Олександр aleks_kl412aleks_kl412
Ім'я: Олександр
Досвід роботи: Головний редактор інстаграм сторінки та телеграм каналу (декілька років)
Навички:
Відмінне володіння російською та українською мовами
Відмінне письмове спілкування та редагування тексту
Досвід написання статей на різні теми
Швидкість та якість виконання роботи
Інші навички та здібності:
Відмінне знання соціальних мереж та інструментів редактування фотографій та відео
Здатність працювати в команді та керувати проектами
Як головний редактор інстаграм сторінки та телеграм каналу з декількома роками досвіду, я володію навичками редагування та написання текстів на різні теми. Мною були написані численні статті на російській та українській мовах, які відображали різні теми та категорії.
Моя головна перевага полягає в тому, що я можу швидко та якісно виконувати роботу. Відмінне володіння різними соціальними мережами та знання інструментів редактування фотографій та відео дозволяють мені створювати зміст, який привертає увагу.