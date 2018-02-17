aleks_vesnin

Алексей Веснин aleks_vesnin

 
31 годРоссия/Владивосток
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходима доработка 1С Предприятие 8.3.17.1851.

    Здравствуйте. Необходима доработка 1С. Полное задание указано в doc документе: https://docs.google.com/document/d/1lxEcgzlHWn_1mDZIQKdHNHO_KEtFToirTssMEMjRPaM Работа будет выполняться по этапам и оплачиваться тоже. Возможна работа по договору, безналичная оплата или оплата через безопасную сделку. От вас финальная стоимость за каждый этап ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо доработать установщик PowerMTA(bash скрипт)

    [b]Что необходимо сделать:[/b] Необходимо доработать установщик PowerMTA в соответствии с указанной конфигурацией. Необходимая конфигурация указана в записях DNS менеджеров(приложил несколько для примера). Сейчас установщик вносит записи, но не все, необходимо доделать. (+ ручной ввод, либо генерация логическая, если ...

    PHPBash
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Выполнить ЛР по Компьютерные, сетевые и информационные технологии

    Здравствуйте. Только для сис. админов!!! Если вы гуманитарий или просто выполняете контрольные, не отвечайте на это задание! Необходимо выполнить лабораторную работу по Компьютерные, сетевые и информационные технологии В [b]В эмуляторе «javaNetSim» построить сеть, конфигурация которой представлена на Рисунок 9 [/b] Необходимо ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать небольшой php класс для обработки GET-запросов

    Здравствуйте. Необходимо написать небольшой php класс для обработки GET-запросов Полная информация по ТЗ и небольшой пример в прикрепленном файле (открываете class_example.php). Все ненужное можно удалить, остальное можно описать по своему, главное, чтобы работало, как часы. Подробное ТЗ здесь: https://yadi.sk/d/Law7BQTlo0T9Iw https://pastebin.com/TS1He6gc Указывайте ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать модуль оформления заказа Opencart 2.3.0.2

    Необходимо доработать модуль оформления заказа: [b]Что необходимо сделать:[/b] [b]1. [/b][b]Необходимо сделать в админке модулявозможность выбора: страны, региона, города (ручной ввод) по умолчанию. [/b]Уадминистратора должна быть возможность выбрать страну по умолчанию из доступных в Opencart, выбратьрегион по умолчанию из доступных, ...

    OpenCartAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки Ocstore 2.3.x

    Добрый день. Необходимо сделать незначительные доработки для Opencart 2.3.x:   Задача 1. Опция - оптовая категория. В магазине много разных категорий. Для категорий необходимо сделать такую опцию как "Оптовые продажи", по умолчанию "Нет".  При оформлении заказа необходимо сделать ...

    OpenCartAjaxocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поправить форму комментариев cackle (js)

    Всем привет. Ищу JS программиста, который сможет поправить форму комментариев http://cackle.me Что необходимо сделать: На сайте установлен данный виджет, в контейнер  [code][/code] Выводятся все комментарии, которые оставляют пользователи. Код виджета: http://cackle.me/widget.js Подключается так:  [code] [/code] Мне надо, чтобы в этом блоке я мог писать фейковые комментарии ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать парсер постов Вконтакте (PHP ООП)

    Здравствуйте.  Необходимо написать парсер постов вконтакте, с последующей публикацией в telegram.  Более детальное ТЗ прикрепил  Писать на PHP ООП, Laravel или CodeIgniter (если можете написать только часть программы, то тоже рассмотрю предложения). Если есть дельные предложения по оптимизации или ...

    PHPLaravelCodeIgniter
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
evgenypanshin
Евгений 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Доработки Ocstore 2.3.x
Отличный, коммуникабельный заказчик. Рекомендую!
Евгений хороший программист, работа выполнена качественно и быстро. Всегда на связи и не пропадает.
Ответный отзыв