aleks_vesnin

Всем привет. Ищу JS программиста, который сможет поправить форму комментариев http://cackle.me Что необходимо сделать: На сайте установлен данный виджет, в контейнер [code][/code] Выводятся все комментарии, которые оставляют пользователи. Код виджета: http://cackle.me/widget.js Подключается так: [code] [/code] Мне надо, чтобы в этом блоке я мог писать фейковые комментарии ...