aleks_vesnin

Приветствую. Необходимо доработать фильтр на VUE.JS Время ближайшее. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yCAU5pG6Xoml0Wghpc1ho_aXf8hjXNQOq7lJgiMz26A/edit?usp=sharing В ответе укажи, кодовое слово.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходима доработка 1С. Полное задание указано в doc документе: https://docs.google.com/document/d/1lxEcgzlHWn_1mDZIQKdHNHO_KEtFToirTssMEMjRPaM Работа будет выполняться по этапам и оплачиваться тоже. Возможна работа по договору, безналичная оплата или оплата через безопасную сделку. От вас финальная стоимость за каждый этап ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
[b]Что необходимо сделать:[/b] Необходимо доработать установщик PowerMTA в соответствии с указанной конфигурацией. Необходимая конфигурация указана в записях DNS менеджеров(приложил несколько для примера). Сейчас установщик вносит записи, но не все, необходимо доделать. (+ ручной ввод, либо генерация логическая, если ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Только для сис. админов!!! Если вы гуманитарий или просто выполняете контрольные, не отвечайте на это задание! Необходимо выполнить лабораторную работу по Компьютерные, сетевые и информационные технологии В [b]В эмуляторе «javaNetSim» построить сеть, конфигурация которой представлена на Рисунок 9 [/b] Необходимо ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать небольшой php класс для обработки GET-запросов Полная информация по ТЗ и небольшой пример в прикрепленном файле (открываете class_example.php). Все ненужное можно удалить, остальное можно описать по своему, главное, чтобы работало, как часы. Подробное ТЗ здесь: https://yadi.sk/d/Law7BQTlo0T9Iw https://pastebin.com/TS1He6gc Указывайте ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать модуль оформления заказа: [b]Что необходимо сделать:[/b] [b]1. [/b][b]Необходимо сделать в админке модулявозможность выбора: страны, региона, города (ручной ввод) по умолчанию. [/b]Уадминистратора должна быть возможность выбрать страну по умолчанию из доступных в Opencart, выбратьрегион по умолчанию из доступных, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать незначительные доработки для Opencart 2.3.x: Задача 1. Опция - оптовая категория. В магазине много разных категорий. Для категорий необходимо сделать такую опцию как "Оптовые продажи", по умолчанию "Нет". При оформлении заказа необходимо сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать парсер номеров Instagram. Вся информация во вложении. На шаблоные сообщения не отвечаю, пишите конкретикуПрикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Ищу JS программиста, который сможет поправить форму комментариев http://cackle.me Что необходимо сделать: На сайте установлен данный виджет, в контейнер [code][/code] Выводятся все комментарии, которые оставляют пользователи. Код виджета: http://cackle.me/widget.js Подключается так: [code] [/code] Мне надо, чтобы в этом блоке я мог писать фейковые комментарии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер, день. Необходимо написать программу для Windows (копировальщик сигналов). Техническое задание прикрепил и прототип тоже. Жду от вас обратную связь по стоимости и срокам.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ прикрепил, пишите по существу, на автоматические сообщения не отвечаю.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать парсер постов вконтакте, с последующей публикацией в telegram. Более детальное ТЗ прикрепил Писать на PHP ООП, Laravel или CodeIgniter (если можете написать только часть программы, то тоже рассмотрю предложения). Если есть дельные предложения по оптимизации или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад