Александра Базарова aleksabazrostovaleksabazrostov
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Черчу быстро и качественно
Образование - Ростовский Государственный Строительный Университет. 2000-2006 гг. Специализация - архитектор-реставратор.Разрабатываю рабочие и эскизные архитектурные чертежи объектов капитального строительства (жилые, общественные)Разрабатываю раздел ПЗУ объектов капитального строительстваВыполняю расчеты инсоляции для жилых и общественных зданий.Работаю в AutoCad.Быстро, качественно, надежно. Умею создавать трехмерные модели любой сложности.
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Портфолио
- Проект малоэтажного дома88 просмотров
- Чертежи любой сложности114 просмотров
- Чертежи любой сложности102 просмотра
- Чертежи любой сложности86 просмотров