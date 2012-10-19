aleksanderzim

Александр aleksanderzim

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$17
10 баллов
11 лет назад
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Все ок, сотрудничеством доволен.
Быстро, качественно, профессионально. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
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Приятное сотрудничество, своевременная оплата, мои рекомендации Александру!
Отличная работа! Ольга - настоящий профессионал!
Ответный отзыв