aleksanderzim

Интернет-магазину требуется копирайтеры, авторы статей. Основная тематика работы – Православие. Обязателен опыт в данной тематике, грамотность, поддержка уникальности на высоком уровне, высокая скорость работы.
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Google добавил сайт в список подозрительных. Нужно очистить сайт от вредоносного кода.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть около 50 макетов книг в InDesign. Нужно сделать из них электронные книги во всех популярных форматах.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в настройке несложного 2-уровнего голосового меню на АТС Panasonic NCP-500. Удаленный доступ.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна консультация или удаленная настройка роутера Asus RT-N66U для двух внешних IP. Один из них нужно направить к устройству (АТС).Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна помощь в обработке данных в таблице excel. Нужно получить из таблицы на листе1 во вложенном файле таблицу на листе2. Т.е. каждый знак "+" должен быть заменен на значение из первой ячейки столбца, где этот ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо создать логотип для книжного издательства/интернет-магазина.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу (промо сайта) по заданному макету (psd). Главное требование - высокий уровень оптимизации с использованием css. Желателен также опыт работы с javascript, т.к. впоследствии нужно будет наполнить страницу небольшим кол-вом анимации. Макет ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо выполнить парсинг xml каталога товаров (аналог ozon.ru) в базу, вывести на сайт. Движок – Joomla 1.5, компонента магазина не установлено. Подробности в личку. Торг.Закрыт12 лет назад
- $20
Необходимо выполнить парсинг xml каталога товаров (аналог ozon.ru) в базу, вывести на сайт. Движок – Joomla 1.5, компонента магазина не установлено. Подробности в личку. Торг.Закрыт13 лет назад
- $10
Требуется консультация от человека, имеющего большой опыт работы с партнерскими программами. В частности с ozon.ru. Вопросы: - Общие принципы работы с xml-файлами (получение, обновление и пр.) - Импорт данных из xml в популярные движки joomla, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный администратор, программист для настройки системы конвертации загружаемого (пользователями, ч/з веб-интерфейс) на сайт видео. Главное требование: система должна поддерживать все популярные форматы видео-фалов (в различных вариантах сжатия).Закрыт13 лет назад
Требуется специалист для выполнения разовых работ по настройке и решению мелких проблем с сайтом под управлением CMS Clipshare. Требования: - опыт работы с CMS - PHP+MySQL+HTML+CSS Основной фронт работ – настройка кодировки в компонентах системы, модернизация компонентов, устранение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад