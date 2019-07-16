aleksandr-romano

Cпециалист по настройке рекламы в Рекламной Сети Яндекса
Меня зовут Александр Романов.
Я являюсь начинающим специалистов в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.
Я прошел углубленный трехмесячный тренинг " Специалист по интернет-рекламе 3.0 " в школе интернет-профессий
"Профи-Интернет",изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас бесплатно ( за отзыв), либо за символическую плату.
Как Вам такое предложение ?
Если Вам это интересно, предлагаю обсудить мое предложение подробнее...
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