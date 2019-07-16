aleksandr-romano

Cпециалист по настройке рекламы в Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Александр Романов.

Я являюсь начинающим специалистов в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.

Я прошел углубленный трехмесячный тренинг " Специалист по интернет-рекламе 3.0 " в школе интернет-профессий

"Профи-Интернет",изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас бесплатно ( за отзыв), либо за символическую плату.

Как Вам такое предложение ?

Если Вам это интересно, предлагаю обсудить мое предложение подробнее...