aleksandr1988

Занимаюсь разработкой АР,КР, ГП, Благоустройство...любые чертежи в AutoCAD

Резюме

Личные данные

ФИО: Галигузов Александр Анатольевич

Адрес: 129327 Москва, ул.Шушенская, д.12,кв.54

Домашний телефон: 8 (499)1855594

Мобильный телефон: 8 (926) 3887991

E-mail: galiguzov.aleksandr@gmail.com

Датарождения: 31/ 08 / 1988

ВладениеПК: MicrosoftOffice,InternetExplorer, AutoCad, AutoCad 3D. Archicad, Photoshop, 3DMax- начальный уровень. PowerPoint – выполнениепрезентаций. Уверенный пользователь ПК.

Образование

Сентябрь1995-Июнь2005 СОШ№1, г. Изобильный, Ставропольский край

Сентябрь2005–Июнь 2009 Московский Государственный КолледжАрхитектуры и Строительств № 7.

Факультет Промышленного и Гражданского Строительства. Дипломированныйтехник.

Февраль 2008 – Май 2008 Курс практического обучения в НИИППЛ при МГСУ.

Был принят на должность техника. Занимался проектированием завода, сценыдля актового зала, геодезические работы и т.д.

Октябрь 2005 –Декабрь 2005 Курс практического обучения ООО Qwel. Проектирование спортивных сооружений. Проектирование экстремальныхпаркур-парков, скалодрома, подготовка документации.

Октябрь2010 –Февраль2016 Московский Государственный ОткрытыйУниверситет.

ФакультетСтроительный. Специальность: Проектирование зданий (инженер-архитектор). Вечерняя

форма обучения.

Ноябрь 2010 – Октябрь 2011 Работапо договору. Выполнение панно из естественного и искусственного камня. Работа

под руководством архитектора и художника Ю.В. Багданова.

Июль 2013 по настоящее время Работаю помощником ГИПа в ОАО«Моспромпроект», обязанности: подготовка чертежей раздела КР, подготовка

чертежей раздела АР, СПЗУ, подготовка проектной документации для согласований с

определенными инстанциями (ОПС, МОЭК, Москомархитектура, НИИПИ Генплана и др.)

Подготовка и оформление полного комплекта проектной документации для

прохождения МГЭ, снятие замечаний, работа со смежниками, сдача проекта в архив

и заказчику.

Награды: Свидетельство о творческихуспехах в создании научного проекта и активном участии в выставке

НТТМ – 2008

Грамота за участие в выставкеюношеских и студенческих работ посвященной Святому Георгию Победоносцу в

Преображенском Богаделенном доме.

О себе: Усидчив,общителен, творческий подход к работе,

внимателен, трудолюбив. Любимая пословица: «Тяжело

в учении, легко в бою».