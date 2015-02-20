aleksandr1988

Александр aleksandr1988

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаюсь разработкой АР,КР, ГП, Благоустройство...любые чертежи в AutoCAD

Резюме

 

Личные данные

 

ФИО:                                                 Галигузов Александр Анатольевич

Адрес:                                                           129327 Москва, ул.Шушенская, д.12,кв.54

Домашний телефон:                        8 (499)1855594

Мобильный телефон:                      8 (926) 3887991

E-mail:                                               galiguzov.aleksandr@gmail.com

Датарождения:                                 31/ 08 / 1988

ВладениеПК:                                    MicrosoftOffice,InternetExplorer, AutoCad, AutoCad 3D. Archicad, Photoshop, 3DMax- начальный уровень. PowerPoint – выполнениепрезентаций. Уверенный пользователь ПК.

Образование

 

Сентябрь1995-Июнь2005  СОШ№1, г. Изобильный, Ставропольский край

 

Сентябрь2005–Июнь 2009            Московский Государственный КолледжАрхитектуры и Строительств № 7.

 

Факультет Промышленного и Гражданского Строительства. Дипломированныйтехник.

                                                          

Февраль 2008 – Май 2008             Курс практического обучения в НИИППЛ при МГСУ.

                                                          Был принят на должность техника. Занимался проектированием завода, сценыдля актового зала, геодезические работы и т.д.

Октябрь 2005 –Декабрь 2005       Курс практического обучения ООО Qwel. Проектирование спортивных сооружений. Проектирование экстремальныхпаркур-парков, скалодрома, подготовка документации.

 

Октябрь2010 –Февраль2016        Московский Государственный ОткрытыйУниверситет.

                                                           ФакультетСтроительный. Специальность: Проектирование зданий (инженер-архитектор). Вечерняя

                                                           форма обучения.

 

Ноябрь 2010 – Октябрь  2011      Работапо договору. Выполнение панно из естественного и искусственного камня. Работа

под руководством архитектора и художника Ю.В. Багданова.

Июль 2013 по настоящее время  Работаю помощником ГИПа в ОАО«Моспромпроект», обязанности: подготовка чертежей раздела КР, подготовка

чертежей раздела АР, СПЗУ, подготовка проектной документации для согласований с

определенными инстанциями (ОПС, МОЭК, Москомархитектура, НИИПИ Генплана и др.)

Подготовка и оформление полного комплекта проектной документации для

прохождения МГЭ, снятие замечаний, работа со смежниками, сдача проекта в архив

и заказчику.

 

Награды:                                          Свидетельство о творческихуспехах в создании научного проекта и активном участии в выставке  

НТТМ – 2008

Грамота за участие в выставкеюношеских и студенческих работ посвященной Святому Георгию Победоносцу в

Преображенском Богаделенном доме.

 

О себе:                                              Усидчив,общителен, творческий подход к работе,

                                                          внимателен, трудолюбив. Любимая пословица: «Тяжело

                                                          в учении, легко в бою».

 