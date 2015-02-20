aleksandr1988

Резюме
Личные данные
ФИО: Галигузов Александр Анатольевич
Адрес: 129327 Москва, ул.Шушенская, д.12,кв.54
Домашний телефон: 8 (499)1855594
Мобильный телефон: 8 (926) 3887991
E-mail: galiguzov.aleksandr@gmail.com
Датарождения: 31/ 08 / 1988
ВладениеПК: MicrosoftOffice,InternetExplorer, AutoCad, AutoCad 3D. Archicad, Photoshop, 3DMax- начальный уровень. PowerPoint – выполнениепрезентаций. Уверенный пользователь ПК.
Образование
Сентябрь1995-Июнь2005 СОШ№1, г. Изобильный, Ставропольский край
Сентябрь2005–Июнь 2009 Московский Государственный КолледжАрхитектуры и Строительств № 7.
Факультет Промышленного и Гражданского Строительства. Дипломированныйтехник.
Февраль 2008 – Май 2008 Курс практического обучения в НИИППЛ при МГСУ.
Был принят на должность техника. Занимался проектированием завода, сценыдля актового зала, геодезические работы и т.д.
Октябрь 2005 –Декабрь 2005 Курс практического обучения ООО Qwel. Проектирование спортивных сооружений. Проектирование экстремальныхпаркур-парков, скалодрома, подготовка документации.
Октябрь2010 –Февраль2016 Московский Государственный ОткрытыйУниверситет.
ФакультетСтроительный. Специальность: Проектирование зданий (инженер-архитектор). Вечерняя
форма обучения.
Ноябрь 2010 – Октябрь 2011 Работапо договору. Выполнение панно из естественного и искусственного камня. Работа
под руководством архитектора и художника Ю.В. Багданова.
Июль 2013 по настоящее время Работаю помощником ГИПа в ОАО«Моспромпроект», обязанности: подготовка чертежей раздела КР, подготовка
чертежей раздела АР, СПЗУ, подготовка проектной документации для согласований с
определенными инстанциями (ОПС, МОЭК, Москомархитектура, НИИПИ Генплана и др.)
Подготовка и оформление полного комплекта проектной документации для
прохождения МГЭ, снятие замечаний, работа со смежниками, сдача проекта в архив
и заказчику.
Награды: Свидетельство о творческихуспехах в создании научного проекта и активном участии в выставке
НТТМ – 2008
Грамота за участие в выставкеюношеских и студенческих работ посвященной Святому Георгию Победоносцу в
Преображенском Богаделенном доме.
О себе: Усидчив,общителен, творческий подход к работе,
внимателен, трудолюбив. Любимая пословица: «Тяжело
в учении, легко в бою».