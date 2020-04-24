aleksandr_bulan

Александр Буланый aleksandr_bulanaleksandr_bulan
30 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю в сфере фото/видео/аудио в таких программах как:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Lightroom;
- Adobe Premiere Pro;
- Adobe After Effects;
- Adobe Audition.
Подхожу индивидуально у каждому заказу. Смонтирую Ваше видео, сделаю его более кинематографичным и интересным. С применением различных эффектов, переходов и цветокоррекции. Также возможно удаление шумов, идеальное сочетание музыкального трека и видео, удаление ненужных деталей
.Обработка фото:
• ретушь портретов;
• цветокоррекция;
• предметная ретушь;
• замена фото/фотомонтаж;
• удаление ненужных объектов с фото;
• реставрация фото.
Выслушаю все Ваши пожелания, гарантирую качественную работу. Буду рад Вам помочь!