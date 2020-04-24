aleksandr_bulan

Работаю в сфере фото/видео/аудио в таких программах как:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Lightroom;

- Adobe Premiere Pro;

- Adobe After Effects;

- Adobe Audition.

Подхожу индивидуально у каждому заказу. Смонтирую Ваше видео, сделаю его более кинематографичным и интересным. С применением различных эффектов, переходов и цветокоррекции. Также возможно удаление шумов, идеальное сочетание музыкального трека и видео, удаление ненужных деталей

.Обработка фото:

• ретушь портретов;

• цветокоррекция;

• предметная ретушь;

• замена фото/фотомонтаж;

• удаление ненужных объектов с фото;

• реставрация фото.

Выслушаю все Ваши пожелания, гарантирую качественную работу. Буду рад Вам помочь!