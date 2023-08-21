контекстолог-аналитик

Создаю эффективные рекламные кампании в Яндекс.Директе за счет хороших креативов и качественных рекламных текстов.

Грамотно анализирую результаты работы рекламных кампаний и оптимизирую их в процессе работы. Работал с большими бюджетами (+400 тр/мес) в таких тематиках как:

-недвижимость/строительство (малоэтажное строительство, продажа новостроек, риэлторские услуги),

-организация и проведение детских праздников,

-стоматологическая клиника,

-бьюти индустрия (наращивание ресниц, перманентный макияж, онлайн курсы по ПМ).



Помимо настройки рекламных кампаний в Яндекс Директ также наведу порядок в Яндекс.Метрике, настрою коллтрекинг, проанализирую сайт и внесу предложения по его корректировке при необходимости, настрою поступление заявок в CRM, настрою интеграцию с сервисами сквозной аналитики.