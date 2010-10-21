Опыт:
1) старший научный сотрудник, ООО «Телекарт-Прибор», Одесса — 2008-2010
- управление проектами по разработке программно-технических комплексов (в том числе по Государственному заказу);
- анализ предметной области и формирование требований к проекту;
- разработка проектной документации;
- проектирование систем;
- разработка программных модулей комплекса планирования, контроля и управления системой связи «Синевир»;
- проведение международных презентации.
2) Вооруженные силы — 1983-2008
Образование:
- Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации Покрышкина А.И., 1988
- кандидат технических наук, 2005
- старший научный сотрудник, 2006
- Ph.D., 2008
Ключевые навыки:
- умение проводить анализ сложных предметных областей;
- опытный пользователь MacOSX (основная), Windows, Linux;
- опыт проектирования в UML (ArgoUML, EA 8.0);
- опыт разработки Java-приложений в команде разработчиков;
- опыт разработки с нуля любого проекта и доведение результатов проекта до товарной готовности с разработкой и реализацией маркетинговой стратегии;
- опытный, всесторонне развитый руководитель;
- опыт проведения международных презентаций и переговоров;
- имею обширные деловые контакты.
Рекомендации:
ООО "Телекарт-Прибор"
Геннадий Пшеничный, Директор Департамента ИТ
Телефон: +380503927286
НПФ "А3 -Консалтинг"
Андрей Чайковский, Директор
Телефон: +380674841485