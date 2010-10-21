Разработчик ПО, программист Java

Опыт:

1) старший научный сотрудник, ООО «Телекарт-Прибор», Одесса — 2008-2010

- управление проектами по разработке программно-технических комплексов (в том числе по Государственному заказу);

- анализ предметной области и формирование требований к проекту;

- разработка проектной документации;

- проектирование систем;

- разработка программных модулей комплекса планирования, контроля и управления системой связи «Синевир»;

- проведение международных презентации.

2) Вооруженные силы — 1983-2008

Образование:

- Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации Покрышкина А.И., 1988

- кандидат технических наук, 2005

- старший научный сотрудник, 2006

- Ph.D., 2008

Ключевые навыки:

- умение проводить анализ сложных предметных областей;

- опытный пользователь MacOSX (основная), Windows, Linux;

- опыт проектирования в UML (ArgoUML, EA 8.0);

- опыт разработки Java-приложений в команде разработчиков;

- опыт разработки с нуля любого проекта и доведение результатов проекта до товарной готовности с разработкой и реализацией маркетинговой стратегии;

- опытный, всесторонне развитый руководитель;

- опыт проведения международных презентаций и переговоров;

- имею обширные деловые контакты.

Рекомендации:

ООО "Телекарт-Прибор"

Геннадий Пшеничный, Директор Департамента ИТ

Телефон: +380503927286

НПФ "А3 -Консалтинг"

Андрей Чайковский, Директор

Телефон: +380674841485