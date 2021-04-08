aleksandr_rygenk

Front-end разработчик

Навыки HTML5, CSS3, JS(базовый). Адаптивная верстка. Адаптивная графика (Оптимизация графики). Семантическая разметка. Доступность пользовательских интерфейсов. Интеграция сайтов на систему управления WordPress.

В работе использую: Препроцессор SASS, Bootstrap, jQuery, Flexbox, БЭМ, CSS анимации, SVG.

Опыт работы более 1,5 года (фриланс). Постоянно обучаюсь. 08.04.2021 окончил курсы HillelITSchool, по направлению Front End Basic. Ссылка на сертификат: https://certificate.ithillel.ua/view/96082402

Дальнейшие планы – углубленное изучение JS.

Инструменты Sublime Text 3, Visual Studio Code, Adobe Photoshop, Figma, Git, Validator и др. Ссылка на GitHub: https://github.com/rigenko