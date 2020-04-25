aleksandr_target

Таргетолог

Занимаюсь рекламой в Фейсбуке и Инстаграм для своего бизнеса, а также обучаю других по созданию, настройке, запуску, оптимизации, ведению проектов.

Имею свою академию создания онлайн бизнеса по продажам товара, услуг, знаний открыть свое дело.com.ua

Бизнес который продвигаю с помощью инстаграм и фейсбук.

Являюсь зарегистрированным предпринимателем с 9 февраля 2017 года.

Являюсь менеджером интернет-проектов с 2014 года.

Сотрудничаю не со всеми, так как уделяю внимание больше проектам которые мне интересны.

Прежде чем начать рекламировать ваш товар или услугу мне нужно проанализировать, подойдет ли вам реклама или нет? 1. Если ваш товар или услуга не нарушает правила рекламной политики Фейсбук и Инстаграм. 2. Если ваш товар не имеет конкретный поисковой запрос. 3. Продажи для B&B, B&C бизнеса. 4. Ремаркетинг или ретаргетинг на ваш сайт, интернет магазин с допродажами.

Проекты с которыми я не работаю по следующей тематики: религиозной, политической, военной, магия и волшебство, экстремальные виды спорта, порнография - обнаженные и полуобнаженные тела или намеки, праздники светского и семейного типа, сетевой маркетинг.

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