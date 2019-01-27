Видеомонтажер
Работаю во всех программах Adobe: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe After Effects. Занимаюсь монтажом видео, от простых, таких как поздравления родных и друзей (слайд-шоу), до профессиональных роликов.
Видеомонтаж:
- новостные сюжеты
- документальные фильмы
- рекламные ролики
- социальная реклама и др.
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Портфолио
- Видеомонтаж62 просмотра
- Видеосъемка. Видеомонтаж47 просмотров
- Слайд шоу47 просмотров
- Рекламный ролик36 просмотров
- Видеосъемка. Видеомонтаж свадьбы57 просмотров
- Видеомонтаж рекламы51 просмотр
- Wedding43 просмотра