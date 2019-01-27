Видеомонтажер

Работаю во всех программах Adobe: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe After Effects. Занимаюсь монтажом видео, от простых, таких как поздравления родных и друзей (слайд-шоу), до профессиональных роликов.

Видеомонтаж:

- новостные сюжеты

- документальные фильмы

- рекламные ролики

- социальная реклама и др.