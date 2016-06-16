aleksandraSedova

Александра Седова aleksandraSedovaaleksandraSedova
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер
Здравствуйте!
Вы хотите получить качественный текст для вашего сайта?
Я напишу продающий текст с учетом ключевых слов, необходимых для продвижения товаров или услуг.
Полный список услуг:
- текст для сайта, в том числе landing page,
- статьи,
- коммерческое предложение,
- рекламный текст,
- рерайтинг,
- копирайтинг,
- отзывы.
В данный момент у меня много свободного времени, поэтому готова помочь вам и в других вопросах. Имею опыт работы в it-компании, рекламном агентстве и газете. Образование высшее. Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!