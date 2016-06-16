aleksandraSedova

Копирайтер

Здравствуйте!

Вы хотите получить качественный текст для вашего сайта?

Я напишу продающий текст с учетом ключевых слов, необходимых для продвижения товаров или услуг.

Полный список услуг:

- текст для сайта, в том числе landing page,

- статьи,

- коммерческое предложение,

- рекламный текст,

- рерайтинг,

- копирайтинг,

- отзывы.

В данный момент у меня много свободного времени, поэтому готова помочь вам и в других вопросах. Имею опыт работы в it-компании, рекламном агентстве и газете. Образование высшее. Буду рада сотрудничеству!