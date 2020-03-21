Александра Афанасьева aleksandra_afaleksandra_af
31 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник, раскадровщик, иллюстратор
Меня зовут Афанасьева Александра я 2D художник с опытом работы более 4х лет,сейчас заканчиваю СПБГИКиТ по специальности режиссер анимации и компьютерной графики. Свободно владею программой Adobe Photoshop.
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Портфолио
- Фоны для казуальных игр.130 просмотров
- Новогодние сладости. Игра 3 в ряд.108 просмотров
- Разработка персонажа104 просмотра
- Еда102 просмотра