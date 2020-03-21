Художник, раскадровщик, иллюстратор

Меня зовут Афанасьева Александра я 2D художник с опытом работы более 4х лет,сейчас заканчиваю СПБГИКиТ по специальности режиссер анимации и компьютерной графики. Свободно владею программой Adobe Photoshop.