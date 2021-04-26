Web-дизайн

Меня зовут Александра Для меня дизайн - это не просто красивая картинка, а один из инструментов ведения бизнеса. Хороший дизайн помогает привлечь внимание к товару и продает. Дизайн - это простой и понятный интерфейс, который позволяет выполнить нужную задачу минимум кликов. Также он раскрывает идеологию и ценности конкретной компании.

Мой опыт:

Исследования (конкуренты, углубление в сферу)

Информационная архитектура, мудборд и user flow

Прототипирование

Дизайн взаимодействия, анимация

Дизайн интерфейса

Система проектирования (система компонентов)

Адаптивный дизайн

Поддержка на этапе разработки после завершения работы

Дизайн приложенийhttps://www.behance.net/aleksandra90997c49

https://www.instagram.com/eit.design