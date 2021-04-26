Web-дизайн
Меня зовут Александра Для меня дизайн - это не просто красивая картинка, а один из инструментов ведения бизнеса. Хороший дизайн помогает привлечь внимание к товару и продает. Дизайн - это простой и понятный интерфейс, который позволяет выполнить нужную задачу минимум кликов. Также он раскрывает идеологию и ценности конкретной компании.
Мой опыт:
Исследования (конкуренты, углубление в сферу)
Информационная архитектура, мудборд и user flow
Прототипирование
Дизайн взаимодействия, анимация
Дизайн интерфейса
Система проектирования (система компонентов)
Адаптивный дизайн
Поддержка на этапе разработки после завершения работы
Дизайн приложенийhttps://www.behance.net/aleksandra90997c49
Портфолио
- Лендинг18 просмотров
- Александра web - дизайнер28 просмотров