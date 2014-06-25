aleksandrakoval

Образование: высшее музыкальное (фортепиано, музыковедение). Трёх летний опыт работы (контрольные, репетиторство, тексты, статьи). Практикующий преподаватель.

Услуги:

1. Рерайт

2. Копирайт

3. Художественные тексты

4. Расшифровка аудио/видео

5. Доклады, презентации

Тематика, в которой я работаю

Педагогика

Дети

Музыка

Литература

Культура и искусство

Бытовая техника

Новости, события

Красота, женственность

Спорт

Всегда готова обучаться.