aleksandrakoval

Александра Коваль aleksandrakovalaleksandrakoval
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Образование: высшее музыкальное (фортепиано, музыковедение). Трёх летний опыт работы (контрольные, репетиторство, тексты, статьи). Практикующий преподаватель.
Услуги:
1. Рерайт
2. Копирайт
3. Художественные тексты
4. Расшифровка аудио/видео
5. Доклады, презентации
Тематика, в которой я работаю
Педагогика
Дети
Музыка
Литература
Культура и искусство
Бытовая техника
Новости, события
Красота, женственность
Спорт
Всегда готова обучаться.