Информация о себе

Привет , меня зовут Алисия , я занимаюсь иллюстрацией и дизайном . Учусь в колледже , прохожу курсы по дизайну , имею опыт работы по созданию иллюстраций и логотипов , подрабатываю в Инстагарме и других фриланс сайтах . Люблю экспериментировать и пробовать новое , готова брать интересные идеи и осуществлять их. В будущем планирую сотрудничать с компаниями на долгое время , если у вас есть предложения , пишите , буду рада каждому предложению)

Спасибо за внимание

здесь вы сможете увидеть больше моих работ

https://www.instagram.com/art.bekri/?hl=ru