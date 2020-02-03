aleksandrfominwo

Делать или хорошо, или никак вообще!

Здравствуйте, если вы это читаете значит у меня получилось вас заинтересовать, тогда давайте я расскажу о себе.

Я Александр Фомин, студент университет культуры факультета кино (2 курс).

Специализируюсь на видео монтаже ещё со школы. В сумме это около 3 лет.

За это время успел прекрасно освоить Sony Vegas, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.

Работал на журналистской студии в качестве видео монтажёра, а поступив в высшее учебное заведение продолжаю путь освоения этой сферы.

Учитывая место обучения могу сказать что каждый день совершенствую свои навыки и знания.

В рабочем процессе я всегда делаю максимум что от меня требуется, всегда на связи с заказчиком. Стараюсь всегда строить хорошие рабочие отношения со своим работодателем.

На этом всё, если я вас заинтересовал, то с радостью приглашаю вас во вкладку соц-сети для дальнейшего сотрудничества.