aleksandrmedia

Доброго дня! Нужно заполнить сайт sls-gifts.ru товарами с сайта gifts.ru Инструкция для программистов gifts.ru/txt/1898604 Важно, чтобы те товары, которые уже есть на сайте не удалились ...
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Доброго дня! Нужно заполнить сайт sls-gifts.ru товарами с сайта gifts.ru Инструкция для программистов gifts.ru/txt/1898604 Важно, чтобы те товары, которые уже есть на сайте не удалились ...
Нужно сделать сайт-визитку на ImageCMS из готового psd Оставляйте свои цены, примеры работ на imagecms (обязательно!!!) и скайп С Уважением, Александр