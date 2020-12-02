aleksandrmigunov

Technical Support Engineer / IT security / Web Developer

За последние 7 лет у меня есть опыт работы в сфере обслуживания клиентов, службы технической поддержки, системного администрирования и веб-разработки.

Мой опыт работы позволил мне получить всесторонний набор навыков:

Предоставление технической поддержки международным клиентам по телефону и электронной почте

Поддержка сетевого и системного администрирования, телекоммуникационная поддержка, поддержка клиентов

Администрирование и настройка серверов на базе OC Linux/WIndows

Опыт работы с инструментами DevOps

Установка и настройка программного обеспечения

Веб-разработка и администрирование.

Английский язык уровень Intermediate B1, французский A2 Pre-Intermediate

Личные качества:

➔ Высокий уровень ответственности;

➔ Я целеустремленный человек, и когда что-то нужно сделать, я всегда стараюсь, чтобы это было сделано вовремя.

➔ Я ориентирован на детали и на результат

➔ Готовность развивать и совершенствовать свои навыки;

➔ Открытый и отзывчивый

➔ Я открыт для переговоров

Мне интересно узнавать что-то новое и расширять свой кругозор.

Стремление к росту и совершенству.