aleksandrmigunov

Александр Мигунов aleksandrmigunovaleksandrmigunov
За последние 7 лет у меня есть опыт работы в сфере обслуживания клиентов, службы технической поддержки, системного администрирования и веб-разработки.
Мой опыт работы позволил мне получить всесторонний набор навыков:
Предоставление технической поддержки международным клиентам по телефону и электронной почте
Поддержка сетевого и системного администрирования, телекоммуникационная поддержка, поддержка клиентов
Администрирование и настройка серверов на базе OC Linux/WIndows
Опыт работы с инструментами DevOps
Установка и настройка программного обеспечения
Веб-разработка и администрирование.
Английский язык уровень Intermediate B1, французский A2 Pre-Intermediate
Личные качества:
➔ Высокий уровень ответственности;
➔ Я целеустремленный человек, и когда что-то нужно сделать, я всегда стараюсь, чтобы это было сделано вовремя.
➔ Я ориентирован на детали и на результат
➔ Готовность развивать и совершенствовать свои навыки;
➔ Открытый и отзывчивый
➔ Я открыт для переговоров
Мне интересно узнавать что-то новое и расширять свой кругозор.
Стремление к росту и совершенству.