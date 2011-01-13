Ксения, очень порядочный, честный, корректный, приятный в общении заказчик!! Сразу видно, профессионал своего дела!! С пониманием и оперативностью отзывалась на все мои вопросы по проекту! С такими заказчиками, как Ксения работать всегда одно удовольствие!! Желаю Вам успехов в работе!! Надеюсь на продолжение сотрудничества! С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР.