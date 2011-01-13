aleksandrrrrr

Александр aleksandrrrrr

 
47 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Помощь в написании курсовых, дипломных работ, рефератов, контрольных, отчетов, профессионально-ориентированных заданий по различным дисциплинам.

Индивидуальный подход. Высокое качество. Обсуждаемые цены.

- Педагогика

- Психология

- Культурология

-Политология

- Социология

- Философия

- Этика

- Криминология

- Инженерная геология

- Гидрогеология

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дизайн/Графика/Фото

Отзывы заказчиков
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по психологии
Очередное положительное сотрудничество с Александром. Все очень быстро и качественно. Побольше бы таких ответственных авторов!
C таким человеком приятно работать!!! Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем. Спасибо, Ксения!
Ответный отзыв
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по психологии
Александр прислал работу в срок и внес все необходимые дополнения в работу очень быстро! Учитывает пожелания и старательно выполняет работу! На письма отвечает своевременно! Рекомендую!
Елизавета ответственный и порядочный заказчик, всегда на связи, грамотно формулирует задание и готова ответить на все возникающие вопросы. От сотрудничества остались только самые приятные впечатления. С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР
Ответный отзыв
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по психологии
Благодарю Александра за качественно выполненную работу. Грамотный подход в хороший сроки- вот что надо для дальнейшего плодотворного сотрудничества)
Ксения, очень порядочный, честный, корректный, приятный в общении заказчик!! Сразу видно, профессионал своего дела!! С пониманием и оперативностью отзывалась на все мои вопросы по проекту! С такими заказчиками, как Ксения работать всегда одно удовольствие!! Желаю Вам успехов в работе!! Надеюсь на продолжение сотрудничества! С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР.
Ответный отзыв
rabotareferat
Сергей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
$35
10 баллов
13 лет назад
Курсовая психологическая
Хорошо и в срок выполненная работа. Спасибо!
Отличный заказчик. Достаточно четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов. Приятно работать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#57
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3131
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3190
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5748