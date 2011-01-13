Помощь в написании курсовых, дипломных работ, рефератов, контрольных, отчетов, профессионально-ориентированных заданий по различным дисциплинам.
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Дизайн/Графика/Фото
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
13 лет назад
Очередное положительное сотрудничество с Александром. Все очень быстро и качественно. Побольше бы таких ответственных авторов!
Ответный отзыв
C таким человеком приятно работать!!! Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем. Спасибо, Ксения!
$15
10 баллов
13 лет назад
Александр прислал работу в срок и внес все необходимые дополнения в работу очень быстро! Учитывает пожелания и старательно выполняет работу! На письма отвечает своевременно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Елизавета ответственный и порядочный заказчик, всегда на связи, грамотно формулирует задание и готова ответить на все возникающие вопросы. От сотрудничества остались только самые приятные впечатления. С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР
$35
10 баллов
13 лет назад
Благодарю Александра за качественно выполненную работу. Грамотный подход в хороший сроки- вот что надо для дальнейшего плодотворного сотрудничества)
Ответный отзыв
Ксения, очень порядочный, честный, корректный, приятный в общении заказчик!! Сразу видно, профессионал своего дела!! С пониманием и оперативностью отзывалась на все мои вопросы по проекту! С такими заказчиками, как Ксения работать всегда одно удовольствие!! Желаю Вам успехов в работе!! Надеюсь на продолжение сотрудничества! С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР.
$35
10 баллов
13 лет назад
Хорошо и в срок выполненная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Достаточно четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов. Приятно работать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#57
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3190
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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