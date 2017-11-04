aleksandrson01

Нужно сделать видеоролик в виде мультика (не дудл видео) на полторы минуты, озвучка уже есть. Пишите сроки и стоимость! Прикладывайте свои работы! Вот сценарий: Все за одного, один за всех, тогда в команде будет успех. Команда PeopleBit успешно ...