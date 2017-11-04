aleksandrson01

Александр Галк aleksandrson01

 
35 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
8 дней назад
$40
10 баллов
год назад
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Быстро нашли общий язык и с помощью конструктивных правок Александра успешно выполнил заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
Специалист реально высокого уровня! Работать было приятно. Все сделано четко по тз. Это именно то, что я искал. Сроки соблюдены четко (хотя и короткие). Вобщем остался не просто доволен, а в приятном восторге! Очень рекомендую Максима к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nurlanovn
28 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
$100
10 баллов
6 лет назад
Видеоролик анимация
Грамотный заказчик: четко поставлено техническое задание, оплата без задержек. Рекомендую.
Отличный исполнитель, все сделал класно, всем доволен.
Ответный отзыв