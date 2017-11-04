aleksandrson01

Нужно создать аналог инстаграм (без сторис и релизов) просто сетка, выгрузка фото, комментарии, лайки. Личный кабинет. Нужно выполнить на Вордпрессе. Предложите пожалуйста цену и примерные сроки.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытгод назад
- $30
Добрый день. Нужно нарисовать 5 иконок для сайта: https://rabota-dla-devushek.ru/ Иконки для второго экрана - категории. Заказ желательно выполнить в короткие сроки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте. Есть сайт на который делается новый дизайн. В основном будет меняться только первая страница, внутренние по минимуму. После нужно будет внести коррективы и изменения в верстке. Старый сайт: https://rabota-dla-devushek.ru/ Набросок первой страницы, сделанной на 90 процентов ...HTML-верстка5 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. При подключении Яндекс кассы возникает ошибка – нужно посмотреть в чем дело и исправить, возможно не совпадают способы оплаты. Яндекс специалисты переводят туда сюда, ничего конкретного не говорят. Так же нужно сделать раздел в ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть заказ сделать такой же проект http://v-prokmlm.ru/index.html Дизайн предоставляется, только верстка, настройка баз данных, тестирование и дальнейшее ведение $ Сама структура довольно простая, пожалуйста ознакомьтесь с видео на сайте. Если есть опыт - желательно сделать систему на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
Есть группа ВК, нужно привлечь ЦА. Предложите свои варианты по привлечению ( не скидывайте готовые списки того что вы умеете). Люди должны быть реальные, заинтересованные, не накрутка. Бюджет тестовый, в бюджет включены затраты на рекламу. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать видеоролик в виде мультика (не дудл видео) на полторы минуты, озвучка уже есть. Пишите сроки и стоимость! Прикладывайте свои работы! Вот сценарий: Все за одного, один за всех, тогда в команде будет успех. Команда PeopleBit успешно ...Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад