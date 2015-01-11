Работаю с проектами на следующих CMS (установка\настройка, администрирование, наполнение):
1-C Bitrix,MODx, Wordpress,OpenCart, Joomla (в т.ч. Virtuemart), а также с самописными движками.
Администрирование:
- установка, настройка CMS на хостинге под требования клиента;
- переносы проектов на другой хостинг, VPS.
SEO услуги для ваших проектов:
- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;
- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;
- сборка базового и расширенного семантических ядер;
- полная внутренняя оптимизация;
- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;
- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;
- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.
Контекстная реклама
- создание и поддержка рекламных компаний в Google Adwords, Yandex Direct
- почтовая рассылка
- тизерная реклама
Социальные факторы:
- качественное продвижение Ваших групп (основная специализация Facebook);
- только живую, целевую аудиторию (никаких ботов / офферов).
- анализ конкурентов;
- направленность на выполнение именно Ваших задач (конверсия / повышение узнаваемости / повышение лояльности аудитории)