Здравствуйте! Ваши сайты - моя забота!

Работаю с проектами на следующих CMS (установка\настройка, администрирование, наполнение):

1-C Bitrix,MODx, Wordpress,OpenCart, Joomla (в т.ч. Virtuemart), а также с самописными движками.

Администрирование:

- установка, настройка CMS на хостинге под требования клиента;

- переносы проектов на другой хостинг, VPS.

SEO услуги для ваших проектов:

- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;

- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;

- сборка базового и расширенного семантических ядер;

- полная внутренняя оптимизация;

- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;

- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;

- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.

Контекстная реклама

- создание и поддержка рекламных компаний в Google Adwords, Yandex Direct

- почтовая рассылка

- тизерная реклама

Социальные факторы:

- качественное продвижение Ваших групп (основная специализация Facebook);

- только живую, целевую аудиторию (никаких ботов / офферов).

- анализ конкурентов;

- направленность на выполнение именно Ваших задач (конверсия / повышение узнаваемости / повышение лояльности аудитории)