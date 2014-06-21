aleksavladi

Очень понравилось работать с Анатолием и его командой , сделали хорошую внутреннею оптимизацию , обновили дизайн сайта , в моем интернет магазине увеличилось число звонков , следовательно и продаж. Плюс рассказали все подробно в скайпе как дальше грамотно продвигать мой сайт. Спасибо , всем рекомендую , буду обращаться еще !