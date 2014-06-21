aleksavladi

$100
Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на заполнение.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на заполнение.
Создать сем.ядро , на тему строительных материалов , сроки 2 часа. Кто сможет сделать срочно , оставьте скайп , обсудим , после заключаем сделку на сайте , после выполнения оплата. Пишите , только те ...
оптимизация сайта и доработка , нужен хороший программист , дизайнер также по наполнению сайта требуется копирайтер , наполнение товарами и описанием к ним