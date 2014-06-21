aleksavladi

Алексанра aleksavladi

 
36 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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100%
заказов с исполнителем
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  • Необходимо создать сайт на ворд прес.

    $100

    Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес. Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на заполнение.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сем.ядро

    $60

    Создать сем.ядро , на тему строительных материалов , сроки 2 часа. Кто сможет сделать срочно , оставьте скайп , обсудим , после заключаем сделку на сайте , после выполнения оплата. Пишите , только те ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
rd-soft
Леонид 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов(-2)
$100
10 баллов
9 лет назад
Необходимо создать сайт на ворд прес.
Отличный заказчик
Хорошо справился с задачей , выполнил все в срок , работаем дальше , всем рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Создать сем.ядро
Приятно иметь дело с этим заказчиком )
Спасибо !!! Приятно иметь дело с этим исполнителем )
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$5000
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация сайта и доработка
Спасибо за роботу, было приятно с Вами сотрудничать.
Очень понравилось работать с Анатолием и его командой , сделали хорошую внутреннею оптимизацию , обновили дизайн сайта , в моем интернет магазине увеличилось число звонков , следовательно и продаж. Плюс рассказали все подробно в скайпе как дальше грамотно продвигать мой сайт. Спасибо , всем рекомендую , буду обращаться еще !
Ответный отзыв