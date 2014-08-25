Создание контента любой сложности, в сжатые сроки, по доступной цене.

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Наполнение любых сайтов.

Каталоги товаров, тексты, статьи, отзывы, комментарии, SEO-оптимизация.

Рерайтинг: от 1 до 4 $.

Копирайтинг: от 3 до 25 $.

Стоимость указана за 1000 знаков без пробелов.

Цена варьируется в зависимости от темы, объема, срочности и сложности задачи.

Срочный заказ выполню за 12 часов.

Делаю любой контент, в том числе и уникальный.

Работаю быстро и качественно, строго соблюдаю оговоренные сроки.

У меня в активе эрудированность, грамотность, широкий кругозор.

Нет сотрудников или менеджеров, за каждый заказ отвечаю лично.

К заказчику индивидуальный подход.

Внимание заказчикам!

Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату 50% на (WebMoney/Яндекс деньги/Карта СберБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- применяется творческий подход;

- используется опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность контента;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

Буду признателен за отзыв о моей работе.