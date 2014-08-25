Алексей aleksej_jakubovaleksej_jakubov
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Наполнение любых сайтов.
Каталоги товаров, тексты, статьи, отзывы, комментарии, SEO-оптимизация.
Рерайтинг: от 1 до 4 $.
Копирайтинг: от 3 до 25 $.
Стоимость указана за 1000 знаков без пробелов.
Цена варьируется в зависимости от темы, объема, срочности и сложности задачи.
Срочный заказ выполню за 12 часов.
Делаю любой контент, в том числе и уникальный.
Работаю быстро и качественно, строго соблюдаю оговоренные сроки.
У меня в активе эрудированность, грамотность, широкий кругозор.
Нет сотрудников или менеджеров, за каждый заказ отвечаю лично.
К заказчику индивидуальный подход.
Внимание заказчикам!
Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату 50% на (WebMoney/Яндекс деньги/Карта СберБанка).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- применяется творческий подход;
- используется опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность контента;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
Буду признателен за отзыв о моей работе.
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