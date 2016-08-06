aleksey737

Алексей aleksey737

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать продающий текст

    Доброго времени суток! Необходимо написать seo тексты для сайта строительной тематики (раздел услуги) . Проектирование, дизайн интерьеров, монтаж металлоконструкций, инженерия, отделочные работы. Объем примерно 15-20 тыс знаков. Опыт и примеры работ обязательно.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка рекламной компании в Яндекс, Google

    $60

    Настроить Яндекс Директ, РСЯ,  Google AdwordsРегион: Москва, МО, СПб, ЛОТематика: Отделочные работыАнализ кокурентов,Сбор полного СЯ, минус слова,Написание продающих объявлений по технологии 4U,AIDAРазделение кампании по типам запросов (горячие, тёплые, холодные)Настройка Яндекс Метрики, Google AnalyticsБыстрые ссылкиНастройка UTM-метокСоздание ...

    Google Ads
    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Текст для сайта и маркетинг-кит (строительная тематика)

    Нужен КРЕАТИВНЫЙ копирайтер  1. написать продающий SEO (LSI) текст.  ( 25-30 тыс. знаков) -проектирование  -дизайн интерьеров -инженерные коммуникации (проектирование, монтаж) -отделочные работы -строительство Заголовки 4U ...

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн, верстка мультилендинга

    Нужно разработать дизайн + верстка мультилендинга строительной тематики (механизированная штукатурка, стяжка) О компании Услуги Галерея Цены Контакты Новости необходима адаптация лендинга для всех устройств ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад