aleksey737

Доброго времени суток! Необходимо написать seo тексты для сайта строительной тематики (раздел услуги) . Проектирование, дизайн интерьеров, монтаж металлоконструкций, инженерия, отделочные работы. Объем примерно 15-20 тыс знаков. Опыт и примеры работ обязательно.
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Настроить Яндекс Директ, РСЯ, Google AdwordsРегион: Москва, МО, СПб, ЛОТематика: Отделочные работыАнализ кокурентов,Сбор полного СЯ, минус слова,Написание продающих объявлений по технологии 4U,AIDAРазделение кампании по типам запросов (горячие, тёплые, холодные)Настройка Яндекс Метрики, Google AnalyticsБыстрые ссылкиНастройка UTM-метокСоздание ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен КРЕАТИВНЫЙ копирайтер 1. написать продающий SEO (LSI) текст. ( 25-30 тыс. знаков) -проектирование -дизайн интерьеров -инженерные коммуникации (проектирование, монтаж) -отделочные работы -строительство Заголовки 4U ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать дизайн + верстка мультилендинга строительной тематики (механизированная штукатурка, стяжка) О компании Услуги Галерея Цены Контакты Новости необходима адаптация лендинга для всех устройств ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад