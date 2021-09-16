aleksey97973

Если Вам нужны продажи и поток новых клиентов, то Вам ко мне
Инстаграм - социальная сеть с самой платёжеспособной аудиторией и высоким средним чеком.
Хотите в самые короткие сроки уже стабильно получать новых клиентов?
Тогда хочу предложить вам свои услуги.
Я успешно занимаюсь профессиональным продвижением бизнес-аккаунтов с 2017 года, знаю все рабочие механизмы.
Работал с множеством онлайн и оффлайн магазинов.
Развивал экспертные блоги.
Я и моя команда профи - люди, которые разбираются в маркетинге, а не просто постят красивые картинки.
Вместо завлекающих обещаний и сладких «а представьте», просто расскажу, что конкретно я могу сделать для Вас:
анализ ниши, целевой аудитории, конкурентов;
формируем вашу уникальность, разрабатываем УТП (уникальное торговое предложение);
делаем оформление профиля продающим (ник, имя, шапка, аватар, лента, хайлайтс);
разрабатываем стратегию продвижения;
распаковываем личность и формируем личный бренд;
формируем продуктовую линейку, выстраиваем воронку продаж;
само собой, делаем контент-стратегию, пишем правильные продающие посты;
релевантные хэштеги и геометки;
создание сценариев для сторис, их оформление и постинг;
организация и проведение акций и конкурсов;
написание скриптов продаж в переписках;
создание прогревов и запусков;
настройка таргетированной рекламы;
Места ограничены, и это, к сожалению, не просто маркетинговый ход ...
Работаю исключительно на конкретный измеримый результат.
Спасибо, что дочитали до конца. У Вас наверняка появолось несколько вопросов, так почему бы не задать их прямо сейчас?