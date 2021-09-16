aleksey97973

Искусство продаж твоей уникальности

Если Вам нужны продажи и поток новых клиентов, то Вам ко мне

Инстаграм - социальная сеть с самой платёжеспособной аудиторией и высоким средним чеком.

Хотите в самые короткие сроки уже стабильно получать новых клиентов?

Тогда хочу предложить вам свои услуги.

Я успешно занимаюсь профессиональным продвижением бизнес-аккаунтов с 2017 года, знаю все рабочие механизмы.

Работал с множеством онлайн и оффлайн магазинов.

Развивал экспертные блоги.

Я и моя команда профи - люди, которые разбираются в маркетинге, а не просто постят красивые картинки.

Вместо завлекающих обещаний и сладких «а представьте», просто расскажу, что конкретно я могу сделать для Вас:

анализ ниши, целевой аудитории, конкурентов;

формируем вашу уникальность, разрабатываем УТП (уникальное торговое предложение);

делаем оформление профиля продающим (ник, имя, шапка, аватар, лента, хайлайтс);

разрабатываем стратегию продвижения;

распаковываем личность и формируем личный бренд;

формируем продуктовую линейку, выстраиваем воронку продаж;

само собой, делаем контент-стратегию, пишем правильные продающие посты;

релевантные хэштеги и геометки;

создание сценариев для сторис, их оформление и постинг;

организация и проведение акций и конкурсов;

написание скриптов продаж в переписках;

создание прогревов и запусков;

настройка таргетированной рекламы;

Места ограничены, и это, к сожалению, не просто маркетинговый ход ...

Работаю исключительно на конкретный измеримый результат.

Спасибо, что дочитали до конца. У Вас наверняка появолось несколько вопросов, так почему бы не задать их прямо сейчас?